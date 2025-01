Bruno Zaretti revela el emotivo consejo de su madre que cambió su vida en Chile

Bruno Zaretti, conocido por su participación en el grupo Axé Bahía, compartió detalles sobre su trayectoria en Chile durante su aparición en el programa “Sin Editar” de Pamela Díaz. En esta conversación, Zaretti se refirió a sus inicios en el grupo y a la decisión que tomó de establecerse en el país sudamericano.

Los inicios de Bruno Zaretti en Chile

El bailarín recordó cómo fue su llegada a Chile a la edad de 16 años, un momento que marcó un cambio significativo en su vida. Zaretti relató que su madre, María Goretti, le ofreció un consejo que lo motivó a emprender este viaje. En sus propias palabras, Zaretti mencionó: “Cuando me despedí mi madre me agarró la mano y me dijo ‘anda, tómalo como unas vacaciones'”. Este consejo fue fundamental para que el joven decidiera probar suerte en un nuevo país.

El apoyo materno y la decisión de quedarse

Durante la conversación, Zaretti también compartió que su madre le brindó un respaldo emocional importante. Ella le aseguró que, en caso de que las cosas no salieran como esperaba, siempre tendría un lugar al que regresar. “Si te va mal, aquí está la platita de regreso, vuelve y aquí te vamos a estar esperando con los brazos abiertos para ti”, le dijo su madre. Estas palabras resonaron profundamente en él, llevándolo a tomar la decisión de mudarse a Chile. Zaretti recordó que, tras escuchar el consejo de su madre, se sintió abrumado y terminó llorando, lo que lo llevó a decidirse por completo: “Nunca más volví”.

Reflexiones sobre el apoyo familiar

En el transcurso de la entrevista, Pamela Díaz le preguntó a Zaretti si alguna vez había reembolsado a su madre el dinero del pasaje de regreso que no utilizó. La respuesta del bailarín fue clara y significativa: “No, pero después le compré una casa, fue su mejor plata invertida”. Esta afirmación subraya la importancia del apoyo familiar en su vida y carrera, así como el éxito que ha logrado en Chile desde su llegada.