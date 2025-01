Confirman la muerte de un soldado chileno en combate en Ucrania: detalles del trágico suceso

Este miércoles se confirmó la muerte de un soldado chileno mientras combatía a las tropas rusas en Ucrania. El efectivo militar, identificado como Bryan Jara, formaba parte de la legión extranjera que combate en la guerra y falleció en medio de un ataque en la región rusa de Kursk, consigna La Tercera.



Detalles del combate y la muerte de Bryan Jara

Según un compañero de unidad del soldado chileno, el incidente se produjo durante un asalto en la zona que “salió mal y estuvieron tres días y dos noches combatiendo en movimiento”. Jara había llegado a Ucrania gracias a un amigo que le proporcionó una carta de recomendación para unirse a los combatientes extranjeros.

Una vez en el país europeo, fue desplegado en las regiones del este, específicamente en Donetsk y Luhansk.

Antecedentes de la participación de Jara en el conflicto

En una entrevista realizada en septiembre pasado, Jara, cuyo nombre de combate era “Joker“, mencionó que formaba parte de un grupo de 13 chilenos que llegaron a Ucrania para combatir. No es el primer connacional en perder la vida en el conflicto, ya que un infante de marina conocido como “Bad Boy” también falleció en otra operación el año pasado, según lo que relató Jara en esa ocasión.

Motivaciones de Bryan Jara para unirse a la lucha

“Mi experiencia en el Ejército fue fundamental para venir, porque me sentía preparado mental y físicamente para poder prestar mi servicio. Cuando veía en las noticias a un niño corriendo por un atentado que hacían aquí, pensaba que los niños deberían ser libres, disfrutar y vivir en un país sin terror. Entonces me dije: ‘Voy a ir a ayudar a Ucrania’”, indicó el soldado en aquella oportunidad. A pesar de que su familia no estaba de acuerdo con su decisión, siempre lo apoyó.