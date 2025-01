Gonzalo Tapia comparte su experiencia en River Plate y revela sus expectativas en el club

Gonzalo Tapia se une a River Plate, uno de los clubes más destacados de Argentina, y comparte su experiencia en esta nueva etapa de su carrera.

Una nueva etapa en River Plate

El futbolista chileno Gonzalo Tapia ha comenzado una nueva aventura en el fútbol argentino al unirse a River Plate. En una entrevista con el medio La Página Millonaria, Tapia expresó su entusiasmo por formar parte de un club de tal magnitud, describiéndolo como “un club enorme, como lo soñé, personas maravillosas y un grupo muy lindo con ganas de trabajar”.

Referentes en el plantel

Al ser preguntado sobre los jugadores con los que compartirá equipo, Tapia destacó la cercanía y el apoyo que ha recibido de sus compañeros. “Son gente muy cercana, de estar pegado a uno y preocupados de que no te falte nada, te ayudan adentro de la cancha. Eso hace que las cosas sean más fáciles”, comentó. En particular, se refirió a Paulo Díaz, su compatriota, quien ha sido fundamental en su adaptación: “Está contento, me ha ayudado mucho. En mis primeros días me ha tratado de acercar al grupo, así que nada, se ha portado un 7 conmigo”.

Dirigido por Marcelo Gallardo

Tapia también habló sobre la oportunidad de ser dirigido por Marcelo Gallardo, el actual entrenador de River Plate. “Es un honor venir ahora que él es el entrenador. Él es todo en River, todo lo que ganó y lo que representa para el mundo River es espectacular, poder escucharlo y aprender de él es un honor para mí”, afirmó el delantero.

Expectativas y adaptación

El jugador chileno admitió haber sentido un poco de nervios antes de su llegada a Argentina, pero que esos sentimientos se han disipado con el inicio de los entrenamientos. “Ahora estoy contando los días para jugar y me encuentro ansioso de ver ese estadio lleno (el Más Monumental de Buenos Aires) y poder estar ahí jugando”, expresó Tapia.

En cuanto a sus expectativas en el club, mencionó: “Ahora quiero agarrar ritmo rápido, acostumbrarme a mis compañeros y a la intensidad que se maneja acá. Hemos tenido entrenamientos fuertes y creo que nos va a ayudar para llegar de la mejor manera al inicio de la temporada”.

Estilo de juego y compromiso

Gonzalo Tapia se describió como un jugador que se caracteriza por su velocidad, potencia y verticalidad. “Soy un jugador veloz, potente, vertical, que le gusta pisar el área y que genera muchas ocasiones de gol. Voy a dejarlo todo en la cancha y a entregarme al mil para no defraudar a los hinchas”, remarcó.

Además, el delantero nacional compartió que tuvo una conversación con Alexis Sánchez tras firmar con River Plate. “Más que nada me felicitó al venir acá, me mandó un mensaje, tuvimos un par de mensajes, pero me felicitó, estaba muy contento. Jugó acá y sabe, me dijo todo lo difícil que es estar acá, me mandó felicitaciones y dijo que está orgulloso de mí”, concluyó Tapia.