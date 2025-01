Daniela Aránguiz se retracta sobre Camila Andrade: ¿qué la llevó a cambiar de opinión?

Recientemente, la panelista Daniela Aránguiz se pronunció sobre la relación amorosa entre Camila Andrade y Francisco Kaminski. En el programa «Sígueme» de TV+, Aránguiz admitió que se «equivocó» al criticar a la ex Miss Chile en el pasado, ya que había afirmado que este romance no duraría mucho.

Contexto de la relación

En marzo de 2024, Carla Jara se separó del locutor radial, en medio de acusaciones de infidelidad que surgieron de la ex participante de «Mekano». Posteriormente, se reveló que Camila Andrade era la tercera persona en discordia, lo que provocó una serie de críticas hacia ella. Ahora, casi un año después de estos acontecimientos, el tema fue abordado nuevamente en el programa «Sígueme».

Declaraciones de Daniela Aránguiz

Durante el programa, Daniela Aránguiz expresó su cambio de opinión respecto a Camila Andrade. “Yo mal pensaba que Camila no estaba enamorada de (Francisco) Kaminski, siempre pensé que lo estaba utilizando para subir peldaños en esto de la televisión”, comentó. Sin embargo, Aránguiz reconoció que se había equivocado, ya que han pasado muchos meses y la pareja está a punto de cumplir un año junta. “La veo súper enamorada, y creo que Chilevisión se está perdiendo a una tremenda comunicadora porque Camila Andrade lo hace muy bien en televisión”, añadió.

Reflexiones sobre la carrera de Camila Andrade

Además, Daniela Aránguiz recordó que en una ocasión mencionó que durante la segunda temporada de «Gran Hermano Chile», donde participó Camila Andrade, le estaban «cuidando su imagen» para incluirla en futuros proyectos de CHV, aunque finalmente esto no se concretó.

Aránguiz continuó diciendo: “El tiempo nos puede hacer cambiar de opinión, por eso es que hoy día me doy vuelta la chaqueta con Camila Andrade. Creo que me equivoqué, y cuando uno se equivoca, tiene que asumirlo”. También aclaró que su error no era con Camila, sino con otro rostro de «Gran Hermano». “Yo dije hace mucho tiempo que venía Primer Plano y otro programa estilo SQP, y a mí me dijeron que una participante iba a estar en esos dos programas”, concluyó.