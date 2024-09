Camila Andrade habla de su renacer tras “Gran Hermano”: “Recuerdo ese pasado oscuro”

Camila Andrade, exparticipante de “Gran Hermano”, comparte su transformación personal y el amor que siente por Francisco Kaminski tras su polémica salida del reality.

Camila Andrade, quien ingresó al reality show “Gran Hermano” en Chile, comenzó su participación siendo objeto de críticas y rechazo por parte del público. Sin embargo, a medida que avanzaron los días, logró transformar esa percepción negativa, convirtiéndose en una de las concursantes más apreciadas por los televidentes. Su eliminación del programa generó controversia, con muchos espectadores acusando una “estafa” debido a su salida.

Tras su salida del reality, Andrade compartió sus impresiones en una entrevista con La Hora, donde expresó que su experiencia en el programa fue “muy bonita” y superó sus expectativas. “Estoy feliz, gozando del cariño de la gente en la calle y digitalmente”, afirmó. La exanimadora de “Caja de Pandora” también reflexionó sobre su transformación personal, indicando que “todo lo que me ha pasado ha sido como un renacer. En términos personales, en términos laborales, en términos de percepción de la gente. Ha sido muy bonito”.

Cuando se le preguntó si temía que la gente continuara criticándola tras su salida, Andrade respondió: “No, como antes no iba a ser. Distinto iba a estar sí o sí. Pero jamás pensé que me querrían así, nunca lo pensé”. Cabe recordar que Andrade enfrentó un periodo de acoso y odio desmedido tras hacerse pública su relación con Francisco Kaminski. En este contexto, Cony Capelli, otra exparticipante del programa, le comentó que “se hizo justicia por ti, porque creo que lo que te pasó fue muy injusto. La gente fue muy moralista contigo”.

Andrade, al respecto, comentó que la afirmación de Capelli se refería a la desproporción del odio que recibió. “Que un hecho personal de mi vida haya repercutido a un nivel público, masivo y de ataque tan brutal y del daño verbal… claro, se hizo justicia”, expresó. La exparticipante describió su experiencia anterior como “lo más oscuro de mi vida emocionalmente hablando”, pero también reconoció que esa etapa la ha fortalecido considerablemente.

En cuanto a la razón por la que actualmente es tan querida por el público, Andrade mencionó que “lo más fácil que hay que hacer en el reality, lo más práctico es no mentir y ser leal”. Afirmó que enfrentarse a un grupo de veinte personas que podían juzgarla por su pasado fue un desafío, pero superarlo y cambiar la percepción que la gente tenía de ella fue un logro significativo.

Además, Andrade se refirió a su relación con Francisco Kaminski, manifestando que “yo me siento muy feliz hoy mismo. Me siento muy amada. Me siento muy contenta. Me siento muy enamorada”. Describió su reencuentro con Kaminski como “maravilloso” y “de cuento”, destacando que ha sido una experiencia muy positiva para ambos. “Me siento muy contenta, porque hoy en día tengo el amor y la contención de mi familia. El respeto y el amor de un hombre con el cual decidí quedarme y compartir mi vida”, concluyó Andrade.

Finalmente, la exparticipante de “Gran Hermano Chile” compartió sus planes a futuro, aunque no se detallaron en la entrevista.