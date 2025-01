Carla Jara brilla en el Festival de Olmué mientras se prepara para cambios en el matinal de TVN y reflexiona sobre su carrera y nuevos desafíos

Carla Jara ha experimentado un notable ascenso en su carrera en los últimos meses tras su incorporación al programa Buenos Días a Todos, donde actualmente se desempeña como una de las panelistas estables. Este espacio matutino es conducido por Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, quien a partir de marzo cederá su lugar a Monserrat Álvarez. En el contexto de esta transición, el matinal se está realizando desde Olmué, donde se lleva a cabo el Festival, y la animación ha sido asumida por Daniel Fuenzalida. En este marco, Jara ha tomado un papel más protagónico en el programa.

En una reciente conversación con La Cuarta, Jara expresó su satisfacción por su participación en el festival, afirmando: “Contenta, la verdad. Yo súper dispuesta a todo lo que me pide el canal. Muy contenta, agradecida con las posibilidades que me da. Y me dijeron que nos veníamos a Olmué con camas y petacas. Así que aquí estamos disfrutando de las mañanas con el Buenos Días. Y en la tarde también voy a estar, por supuesto, siendo parte de Vive Olmué, que es el programa satélite del festival, que es primera vez que se hace. Así que yo estoy segura que lo vamos a pasar muy bien”.

La ex bailarina de Mekano también reflexionó sobre su llegada a TVN, que ocurrió en un momento personal complicado, marcado por su mediático quiebre amoroso con Francisco Kaminski. A pesar de la exposición mediática, Jara destacó su trayectoria de más de 20 años en televisión, comenzando a trabajar a los 16 años. “Contenta. Como decía, partí a los 16 años trabajando. Muy chica, estuve siempre en Mekano. Y después en diferentes proyectos que salían. Estuve actuando también mucho rato. Y ahora volver a TVN, que yo estuve en el matinal de TVN hace muchos años cuando, mi hijo tenía como dos años. O sea, hace ocho años atrás cuando animaba la Karen con la Javiera. Fui parte del matinal un rato hasta que después no pude seguir porque no podía compatibilizar los tiempos. Pero ha sido súper bonito, súper gratificante también. La buena onda del equipo. Yo lo paso increíble en el matinal”, comentó.

Además, Jara mencionó que disfruta de su trabajo en el backstage del programa Mi Nombre Es, señalando: “De verdad que lo disfruto mucho, mucho. Es un espacio que se ha generado súper entretenido, con los participantes. Así que contenta y agradecida solamente del fin del 2024 y este comienzo increíble del 2025. Así que a disfrutar”.

En cuanto a su futuro en el matinal, Jara indicó que no tiene certeza sobre su continuidad después de Olmué. – ¿Te vas a mantener después de Olmué en el matinal en el mismo rol que estás cumpliendo ahora? – No lo sé. Al menos por el verano vamos a seguir ahí con mi rol de panelista, por supuesto. Siempre acompañando o haciendo lo que el canal me pida. Pero en marzo cambia todo. Cambia todo. Se viene una nueva animadora. Se viene un nuevo matinal también. Así que ahí todavía hay que definir horarios, roles y todo eso. Pero yo feliz y dispuesta a lo que me viene, explicó.

Jara también aclaró que, aunque puede que no sea compatible con sus horarios en Mi Nombre Es, está dispuesta a asumir nuevos desafíos. “Es algo que me gusta mucho. Que me motiva. Que hace que me levante contenta en la mañana. Aunque tenga sueño. En lo que sea. Uno va y lo entrega todo. Así que sí. Es algo que a mí me mueve. Y hace que feliz”.

En relación al desempeño del programa en términos de audiencia, Jara comentó sobre el aumento en el rating, donde el programa se posicionó en tercer lugar, superando a Tu Día. “Yo creo que es una suma de todo. Estamos en modo Olmué mostrando las rutinas. Mostrando lo que ocurrió. Haciendo un matinal diferente. Mucho más dinámico. Mucho más entretenido. Y claro. Porque es viernes. Nos toca justo también sábado y domingo. Así que contenta. Qué bueno que la gente nos haya visto. Nos haya dado la posibilidad de mostrar algo diferente. Así que muy contenta. Además que el Huevo es increíble. Súper buen partner. Súper buen compañero. Y súper buen comunicador también”, afirmó.

Finalmente, Jara compartió su experiencia de vivir el festival desde cerca, describiéndolo como una gran fiesta llena de entretenimiento. “Es una fiesta, es pura entretención. Uno aprovecha los comerciales para salir un ratito, tomar agua. No sé, lo que uno necesite hacer. Pero de verdad que se pasa increíble. Estamos todos en la misma dinámica. Ayer estaba con Gonzalo Fouillioux por un lado. Estaba con Simón Oliveros por el otro. Entonces era mucho peluseo entre todos. Lo pasamos muy bien. Y lo que decía, como uno viene finalmente a pasarlo bien, a disfrutar y a gozar de esta fiesta que es el Festival de Olmúe. La gente viene a pasarlo bien, viene a disfrutar. Bueno, nosotros estamos invitados, pero el resto de la gente viene y paga un ticket por entrar. Entonces, obviamente que uno tiene que venir con buena disposición para disfrutar del show finalmente. Que lata venir y pasarlo mal. No, la vida no está para eso. Está para disfrutarla”.