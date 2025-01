Misterio en torno a la muerte de la influencer dominicana Killadamente a los 27 años

El pasado sábado 4 de enero se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Carol Acosta, la influencer dominicana mejor conocida como Killadamente. La noticia fue confirmada por su hermana menor a través de sus historias de Instagram, donde agradeció el apoyo recibido y también lanzó una campaña de GoFundMe para cubrir los gastos funerarios.

Detalles sobre el fallecimiento de Killadamente

A la fecha de publicación, ningún familiar se ha pronunciado sobre las causas que llevaron a la muerte de la también motivadora de 27 años. Sin embargo, se especula que su fallecimiento ocurrió debido a una asfixia mientras cenaba en un restaurante en Nueva York. Ante las múltiples teorías que han surgido en las últimas horas, Katyan Acosta, hermana de Killadamente, reapareció en sus redes sociales para abordar el tema, afirmando: “Todavía no sabemos cómo ella murió. Todavía no estamos seguros, ella ahora mismo está en la morgue, le están haciendo análisis. Y hay gente haciendo videos de que ella se atragantó”.

Reacción de la familia y la campaña de GoFundMe

Con lágrimas en los ojos, Katyan expresó su indignación y decepción hacia aquellos que critican la campaña de GoFundMe que la familia abrió para solventar los gastos fúnebres. Ella comentó: “Riéndose porque hicimos un GoFundMe para recaudar para enterrarla y para que mi mamá se quede con algo para ayudarse con los niños…”.

Según Katyan, Killadamente no contaba con ahorros ni con una cuantiosa suma de dinero, como muchos podrían suponer. Ella declaró: “Mi hermana lo único que tenía era la fama, ella no tenía ahorros, ni carro, ni casa, mi hermana se fue y lo único que dejó es el dolor que todos nosotros tenemos en el corazón. Si ustedes no pueden decir nada bueno no digan nada”.

Relación entre las hermanas

Adicionalmente, Katyan se refirió a las diferencias que existían entre ellas. Mencionó que, al momento de la muerte de Killadamente, no se seguían en redes sociales debido a que habían tenido muchas discusiones. Sin embargo, también destacó que siempre se reconciliaban rápidamente, afirmando: “Peleábamos y de una vez nos reconciliábamos, porque nosotras nos amábamos mucho”.