Benjamín Vicuña visita a Pampita en horarios sorprendentes tras su separación

Carolina Ardohaín y Roberto García Moritán se separan tras cinco años de matrimonio. Rumores de infidelidades y visitas nocturnas de Benjamín Vicuña surgen.

Después de cinco años de matrimonio, Carolina Ardohaín, conocida como Pampita, y Roberto García Moritán han decidido poner fin a su relación. Esta separación ha surgido en medio de rumores que sugieren posibles infidelidades por parte del político argentino. Se ha informado que García Moritán ya habría abandonado el hogar que compartía con la modelo, mientras que Pampita ha comenzado los trámites para formalizar el divorcio.

En el programa argentino “A la Tarde”, se reveló que Benjamín Vicuña, ex pareja de Pampita, ha comenzado a visitarla con frecuencia en un horario que ha sido calificado como “particular”. Un vecino de la conductora se comunicó con el programa y comentó que Vicuña ha estado brindando apoyo a Pampita en este momento complicado. Según el testimonio del vecino, estas visitas han estado ocurriendo desde hace aproximadamente un año.

El vecino también proporcionó detalles sobre una de estas visitas, indicando que Benjamín Vicuña llegó a la casa de Pampita a la 1:30 de la mañana, vestido con ropa deportiva y una capucha, lo que sugiere que intentaba no ser reconocido por los vecinos. “La entrada fue de Benjamín Vicuña, pero el horario es muy particular. El horario que ingresó, que me contó el vecino, es que fue a la 1:30 de la mañana y que él se lo cruzó y estaba con ropa deportiva”, se mencionó en el programa de América TV.

Además, se destacó que para evitar ser detectado, Vicuña habría estacionado su camioneta en la casa de otro propietario, lo que generó más especulaciones sobre la naturaleza de sus visitas. La panelista Cora de Barbieri comentó sobre la situación, señalando que “¡Es el padre de los hijos! Con el que va a tener relación toda la vida”. Por su parte, Damián Rojo añadió que si la intención de Vicuña era ver a su hijo, no tendría necesidad de ocultar su vehículo en otra casa, sugiriendo que esto podría indicar un intento de mantener en secreto sus visitas.