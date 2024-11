Catalina Pulido comparte emotivo homenaje familiar tras la pérdida de su hijo Sasha

Este sábado 2 de noviembre, la actriz Catalina Pulido compartió un emotivo momento familiar tras el fallecimiento de su hijo Sasha von Knorring. El funeral del primogénito de la actriz se llevó a cabo el viernes en la comuna de Calera de Tango, ubicada en la región Metropolitana de Chile. Este evento ocurrió dos días después de que Pulido anunciara el deceso de su hijo a través de su cuenta de Instagram.

En un reciente video publicado en la mencionada red social, se observa un almuerzo familiar en el que Catalina Pulido y su padre, Rodolfo Pulido, interpretan la famosa canción “Fly Me to the Moon”, del reconocido artista Frank Sinatra. En la descripción del clip, la intérprete expresó: “Lindo mi papito (…) ayer (viernes), a pesar de nuestro dolor, recordamos los lindos momentos en familia y amigos”.

El video muestra a los asistentes disfrutando de la interpretación, escuchando con atención y aplaudiendo con emoción. Además, Catalina Pulido agradeció a quienes la apoyaron en este difícil momento, diciendo: “Gracias a todos los que nos contuvieron. Acá un extracto de nuestro cantante favorito como familia”.

El conmovedor gesto de la actriz resalta la importancia de la familia y el apoyo mutuo en tiempos de duelo.