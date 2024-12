Daniella Campos critica el polémico video de Cathy Barriga y su crisis familiar

En los últimos días, Cathy Barriga ha sido el centro de atención tras la publicación de un video que ha suscitado diversas reacciones. En este contexto, la panelista invitada Daniella Campos compartió su opinión sobre el video en el programa “Zona de estrellas”. En el video que circula en redes sociales, se observa a Cathy Barriga enfrentando una crisis con su pequeño hijo. En una situación tensa, la exalcaldesa de Maipú retira un objeto del niño, lo que provoca un grito de su parte. Este momento ha generado un amplio debate sobre la maternidad y la exposición pública.

La dura crítica de Daniella Campos

Daniella Campos comenzó su intervención contextualizando el video, indicando que fue grabado tras la resolución que obligó a Cathy Barriga a regresar a prisión preventiva. Campos expresó: “Es el video más triste que me ha tocado ver. Lo vi completo, es muy fuerte. Es un video que me da pena haber tenido que ver porque soy mamá”.

A pesar de mostrar empatía hacia la situación de Cathy Barriga, quien se enfrenta a la posibilidad de volver a la cárcel después de haber estado en libertad por un corto período, Daniella Campos no dudó en criticar la forma en que se manejó la situación.

Reflexiones sobre la maternidad y la exposición

Daniella Campos enfatizó su postura al afirmar: “Yo prefiero que me basureen, que me hagan pebre, que me haga pedazos el público completo, antes de exponer a mi hija de esa forma”. Esta declaración resalta su preocupación por la seguridad y el bienestar de los niños en situaciones de crisis.

Además, Campos cuestionó las decisiones de Cathy Barriga en ese momento de desesperación, sugiriendo que debería haber priorizado a su hijo: “No sé por qué Cathy en esa desesperación como mamá, no puso primero a su hijo, al menor de edad, antes que su propia desesperación. Esto habla de la desesperación de ella, no la de su hijo”.

Este intercambio de opiniones en el programa “Zona de estrellas” ha puesto de relieve las complejidades de la maternidad, especialmente en situaciones de alta presión y la responsabilidad que conlleva ser figura pública.