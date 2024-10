Cecilia Bolocco recuerda con cariño a Kike Morandé tras sus declaraciones sobre su amistad

Cecilia Bolocco responde a las declaraciones de Kike Morandé sobre su relación y rememora momentos positivos de su pasado juntos.

Cecilia Bolocco ha respondido a las recientes declaraciones de Kike Morandé, quien en una entrevista expresó su pesar por el fin de la amistad entre ambos, tras el romance que mantuvieron durante su colaboración en el programa “Viva el lunes”. En una conversación con Willy Sabor en el programa de Canal 13 titulado “¡Hay que decirlo!”, Morandé se refirió a comentarios que había hecho anteriormente sobre su relación con la ex Miss Universo. En este contexto, el conductor aclaró que “a lo mejor lo dije mal, lo que dije fue que fue una pena que nos hayamos enganchado, porque hubiéramos sido muy buenos amigos si no hubiera pasado nada”.

Morandé continuó explicando que “si no hubiera quedado ninguna cag… extra, habríamos sido muy buenos amigos. Y al final terminamos sin ser amigos, yo no le hablo ni la he visto hace 10 años y no me la encuentro nunca, jamás. (…) Eso fue lo que quise decir”. Estas declaraciones reflejan el sentimiento de nostalgia por una relación que, aunque comenzó con un romance, terminó afectando su amistad.

Por su parte, Cecilia Bolocco fue consultada sobre los comentarios de Morandé durante su participación en el mismo programa de Canal 13. La ex Miss Universo sorprendió al manifestar que “yo también lo recuerdo con mucho cariño”. Además, recordó que “cuando hicimos ‘Viva el Lunes’ lo pasábamos tan bien. Fue un proceso precioso, yo le tengo un cariño enorme al Kike”.

Bolocco también destacó las cualidades de Morandé, afirmando que “es un hombre amoroso, preocupado, generoso, creó una productora donde todo el mundo lo adoraba y habla maravillas de él”. En su declaración, enfatizó que “su aporte a la televisión ha sido fantástico. Es una persona muy noble. Yo también guardo muy lindos recuerdos”.