Contraloría revela irregularidades en la gestión de fondos para “Expo Loncoche 2024”: ¿qué implicaciones tendrá?

La Contraloría Regional de La Araucanía ha identificado diversas irregularidades tras llevar a cabo una auditoría en la Municipalidad de Loncoche y su corporación municipal. Según el informe 611, se advirtió sobre una entrega que fue calificada como ‘no ajustada a derecho’ en relación con la realización del evento “Expo Loncoche 2024”.

Irregularidades en pagos de horas extras

El ente contralor ha señalado que la municipalidad realizó un pago incorrecto de horas extras que supera los 16 millones de pesos a funcionarios municipales. Estos pagos se realizaron en el contexto de su trabajo para una institución de derecho privado relacionada con el evento mencionado.

Transferencias a la corporación cultural

Además, el informe destaca una entrega no ajustada a derecho de 210 millones de pesos por parte del municipio de Loncoche a la corporación cultural, que también es una organización de derecho privado. En total, la corporación recibió 260 millones de pesos de la municipalidad, de los cuales 210 millones fueron destinados al pago de artistas y estructuras.

La Contraloría argumenta que estos conceptos están relacionados con actividades de recreación y turismo, que son funciones propias de la municipalidad y que no se alinean con el propósito exclusivo para el cual fue creada la entidad privada.

Falta de fiscalización y entrega de recursos

El informe indica que el municipio no llevó a cabo la fiscalización adecuada sobre el uso de los 210 millones de pesos, ya que no se percató de que la corporación los utilizaría en gastos que no correspondían a sus fines. Además, se menciona que la entrega de estos recursos contravino un acuerdo que estipulaba que una segunda subvención debía ser aprobada antes del inicio del evento. La entrega de los fondos se realizó en una sesión extraordinaria del concejo el 18 de febrero de 2024, que fue el último día de actividades del evento.

Facturación anticipada y pagos a la empresa productora

La Contraloría Regional de La Araucanía también ha señalado que la corporación municipal aceptó una factura de casi 130 millones de pesos de la empresa productora del evento. Esta factura reflejó que los servicios estaban “prestados” al 25 de enero de 2024, a pesar de que “Expo Loncoche 2024” se llevaría a cabo entre el 14 y el 18 de febrero del mismo año.

El informe enfatiza que esta situación generó una obligación de pago por el monto mencionado, independientemente de si los servicios se habían prestado o no. Esto permitió a la empresa productora acceder, a través de su factorización, al cobro del 40% del total del servicio contratado por la Corporación Municipal, en calidad de anticipo, por un monto de $129.999.999, un derecho que no estaba contemplado en las bases de licitación.

Acciones recomendadas por la Contraloría

Como resultado de las irregularidades detectadas, la Contraloría ha ordenado a la Municipalidad de Loncoche que lleve a cabo un sumario para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios que, mediante su acción u omisión, permitieron que se produjeran los hechos descritos. Esto incluye a los funcionarios vinculados con la Corporación Cultural.