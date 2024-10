Cuidado: las estafas más comunes que acechan en el Cyber Monday 2024

Ciberseguridad en Cyber Monday: evita estafas comunes y protege tu información personal. Mantente alerta ante fraudes y compra de forma segura.

Hoy se ha dado inicio a una nueva edición del Cyber Monday, uno de los días más destacados para las compras en línea a nivel mundial. En su versión de 2023, se registraron más de 110 millones de visitas a sitios web y se realizaron aproximadamente 4,6 millones de transacciones. Con el incremento en la actividad de compra, también se presenta un aumento en los riesgos asociados a fraudes y estafas que pueden surgir a través de plataformas digitales. Los delincuentes cibernéticos suelen aprovechar la urgencia y el entusiasmo de los consumidores que buscan las mejores ofertas.

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos, las estafas más frecuentes en el ámbito de las compras digitales incluyen las estafas de reembolso, donde los estafadores ofrecen reembolsos falsos a cambio de información personal o pagos anticipados. Además, los fraudes en marketplaces son comunes, en los que los consumidores son engañados para realizar pagos por productos que nunca llegan a recibir. También se ha observado un aumento significativo en las estafas relacionadas con productos falsificados, especialmente en categorías como electrónica y ropa. Por último, la suplantación de identidad a través de correos electrónicos, conocida como email spoofing, se utiliza para engañar a los usuarios haciéndose pasar por minoristas reconocidos con el objetivo de robar información de pago.

Ante este contexto, la empresa NeoSecure by SEK, que se especializa en ofrecer soluciones y servicios de ciberseguridad a empresas, ha destacado algunas de las principales amenazas que los compradores en línea deben tener en cuenta durante los tres días que dura el evento.

Una de las amenazas más relevantes es el phishing y la creación de sitios web falsos. Los estafadores frecuentemente desarrollan páginas que imitan a tiendas en línea legítimas. En su prisa por realizar compras, muchos consumidores pueden caer en la trampa de ingresar información personal y financiera en estos sitios, lo que puede resultar en robo de identidad y pérdidas económicas. Es crucial que los usuarios verifiquen que la URL sea correcta y que se observe el candado de seguridad en la barra de direcciones, aunque los estafadores también pueden intentar eludir estas medidas.

Otra advertencia importante se refiere a las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Muchos anuncios que prometen grandes descuentos pueden ser simplemente una trampa. Antes de proceder con una compra, se recomienda investigar los precios y verificar la reputación del vendedor. Además, es aconsejable acceder siempre al sitio oficial del vendedor y evitar hacer clic en enlaces recibidos a través de correos electrónicos o redes sociales.

El robo de datos a través de aplicaciones no oficiales también representa un riesgo significativo. Las aplicaciones móviles que no han sido verificadas pueden comprometer información sensible. Por lo tanto, se aconseja a los usuarios que descarguen aplicaciones únicamente desde fuentes oficiales, como Google Play Store o Apple App Store, y que se aseguren de que estas tengan buenas críticas y calificaciones.

Asimismo, las estafas de carding, que implican el uso de datos robados de tarjetas de crédito para realizar compras en línea, son una preocupación constante. Es fundamental que los consumidores monitoreen regularmente sus estados de cuenta bancarios y utilicen métodos de pago que ofrezcan un nivel adicional de seguridad. Para mitigar este riesgo, se recomienda el uso de tarjetas de crédito virtuales que se pueden habilitar con limitaciones de montos y que pueden ser descartadas después de su uso.

Por último, las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para estafas relacionadas con productos y sorteos falsos. Los consumidores deben ser cautelosos al interactuar con publicaciones que ofrecen descuentos extremos o premios a cambio de información personal. Si se recibe una oferta atractiva, es preferible acceder directamente al sitio oficial y buscar el mismo producto, ya que a menudo un cupón de descuento está disponible sin necesidad de utilizar el enlace recibido.

En Chile, se llevará a cabo un nuevo Cyber entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, evento en el que SHEIN presentará una serie de novedades. Fernando Fuentes, Portfolio Manager en NeoSecure by SEK, enfatiza que “la educación es la mejor defensa contra el fraude”. Por ello, subraya la importancia de ser proactivos y mantener la vigilancia al realizar compras en línea, especialmente en días como el Cyber Monday, donde la emoción puede nublar el juicio. Se recomienda adoptar una serie de medidas preventivas para protegerse de posibles fraudes.