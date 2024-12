La conmovedora historia de Daniela Urrizola y la ausencia de su padre

La conductora de televisión Daniela Urrizola compartió detalles sobre la separación de sus padres y el impacto que tuvo en su vida personal y profesional. En una reciente entrevista con La Firme de La Cuarta, Urrizola reveló que sus padres se separaron cuando ella tenía veinte años, mientras estudiaba Sicología en su ciudad natal, Concepción. La comunicadora recordó que su padre dejó de tener contacto con la familia, lo que resultó en un abandono que la afectó profundamente.

Impacto de la separación en la vida de Daniela Urrizola

Durante el año 2019, Urrizola había mencionado en el programa La divina comida (CHV) que su padre se alejó completamente de su familia. En la reciente entrevista, ella explicó que la separación no fue un proceso civilizado. “Si bien la separación de mis papás fue súper heavy, no tendría nada de lo que tengo hoy si no hubiese sido así, porque marcó mi vida familiar y me llevó a tomar ciertas acciones con mi mundo laboral, de meterme en otras cosas”, destacó.

La conductora reflexionó sobre cómo este quiebre familiar influyó en su trayectoria. “Si eso no hubiese pasado, estaría en Concepción, sería sicóloga”, afirmó, sugiriendo que su vida podría haber sido similar a la de sus amigas. A pesar de las dificultades, Urrizola expresó que no se arrepiente de las decisiones que tomó y que actualmente se encuentra en el lugar y en la forma que desea.

Relación con su hermana y el impacto emocional

Urrizola también habló sobre su relación con su hermana menor, quien tiene nueve años menos que ella. “Tengo una relación muy simbiótica con mi hermana menor, que es mi mejor amiga”, comentó. La conductora expresó su dolor por las experiencias difíciles que su hermana tuvo que enfrentar a una edad temprana, mientras que ella ya estaba más formada y contaba con un núcleo familiar.

“Lo que más me dolió fue que ella tuviese que vivir experiencias fomes tan chiquitita”, dijo Urrizola, refiriéndose a la ausencia de su padre en la vida de su hermana.

La muerte de su padre y el proceso de despedida

Recientemente, Urrizola reveló que su padre falleció hace unos meses. “Fue muy loco la última vez que lo vi después de más de veinte años”, relató. Ella explicó que su padre había sido diagnosticado con cáncer y que estaba en una etapa terminal cuando decidió despedirse de él.

“Fue duro”, admitió, y agregó que no sabía si tenía cosas pendientes con él. “Hizo lo que tenía que hacer, crea yo que está mal o no, es su decisión, no puede revertirla”, comentó.

La conductora también expresó su deseo de que su padre conociera a su sobrina, pero lamentó que él no lo hiciera. “Finalmente no tenía tantas deudas con él ni él conmigo, independiente de todo lo malo que haya pasado entremedio, pero me dejó con una deuda ahí… me cagó po’, jaja, porque no quiso conocer a su nieta”, dijo.

Urrizola reflexionó sobre la decisión de su padre de no permitir que nadie de su familia asistiera a su funeral, ni siquiera sus hermanos. “No sé ni dónde está enterrado. Es raro, pero fue su decisión. No me genera nada. A lo mejor todavía es muy reciente, quizá tengo que masticarlo más”, concluyó.

La conductora de Viajando ando (Mega) compartió su experiencia de vida, destacando cómo la separación de sus padres y la posterior ausencia de su padre han influido en su forma de relacionarse y en su vida emocional.