Tensión en “Primer Plano”: Daniella Campos y Carla Ballero protagonizan acalorada discusión sobre joyas y agresiones

Daniella Campos y Carla Ballero protagonizaron un intenso enfrentamiento en la reciente edición del programa “Primer Plano”. Durante la emisión, la gemela Campos acusó a la ex integrante de “Morandé con Compañía” de haberle robado joyas y dinero hace más de 20 años. Este conflicto no solo involucró a las dos mujeres, sino que también atrajo la atención de Daniela Aránguiz, quien se unió a la discusión con comentarios sobre la situación.

El enfrentamiento en “Primer Plano”

La discusión entre Daniella Campos y Carla Ballero fue particularmente acalorada. Campos, en un momento de la conversación, afirmó: “La única joya que le vemos todo el mundo hace 20 años es el collar Bulgari de oro, que lo usa para todo y no se lo saca para nada. De joyas no creo, porque ese se lo regalo Iván Zamorano”. Este comentario fue parte de su defensa en contra de las acusaciones de Ballero.

Aránguiz, quien también participó en la conversación, expresó su apoyo a Ballero, afirmando: “Dijiste que ella había sido agresiva contigo, te creo Carla porque a mí me pasó lo mismo”. Esto añadió una capa adicional al conflicto, ya que Aránguiz también había tenido experiencias negativas con Campos.

Las acusaciones de Daniela Aránguiz

En respuesta a las acusaciones de Campos, Daniela Aránguiz no se contuvo y lanzó una serie de críticas hacia ella. Aránguiz declaró: “Ella se dedica a hablar de mí. Y créeme Daniella, que si yo quisiera responderte… no brillas solas, por algo te echaron de aquí. Porque eres una persona irresponsable, mentirosa, histérica, cahuinera y millones de otras cosas”. Estas palabras reflejan la tensión acumulada entre las participantes del programa.

La respuesta de Daniella Campos

La reacción de Daniella Campos no tardó en llegar. En un especial de Año Nuevo del programa “Zona de Estrellas”, Campos se refirió a Carla Ballero y a las acusaciones de Aránguiz. Dijo: “Yo de Carla Ballero lo que puedo decir es que me intriga cómo su cabeza cambia a cada rato. Un día se acuerda, otro día no se acuerda, un día inventa una historia, otro día tiene otra”.

Además, Campos acusó a Aránguiz de ser la verdadera agresora, afirmando: “Si estamos hablando de agresiva, Daniela Aránguiz, tú eres peligrosa, tú me empujaste, tú metiste tus manos encima mío, y por la espalda, porque además eres cobarde, como tú sola”. Campos continuó su ataque, diciendo: “Jamás te has podido parar al frente mío a decirme algo. Lo que sí te pasa a ti, es que se te van las manitos muy rápido. Debe ser por donde vienes tú, la forma de relacionarse y comunicarse”.

Este intercambio de acusaciones y defensas ha captado la atención de los seguidores del programa, quienes han estado atentos a la evolución de este conflicto entre las tres mujeres.