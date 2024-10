María Luisa Godoy revela la vergonzosa experiencia que vivió en un vuelo a Argentina

Este lunes, Eduardo Fuentes inició el matinal “Buenos Días a Todos” en solitario, ya que María Luisa Godoy se encuentra en Argentina, donde compartió una experiencia embarazosa que vivió durante su vuelo.

Experiencia en el vuelo

Según las declaraciones recogidas por Página 7, la animadora relató que su viaje no transcurrió como ella había anticipado. Comenzó diciendo: “yo me mareo, y me pasó lo que no me pasa nunca, que estaba sola, y no tenía a nadie al lado para tomarme la mano”. Godoy explicó que comenzó a sentir náuseas y se sintió muy avergonzada, comentando: “Me empezaron a dar arcadas, y dije ‘dios mío, qué vergüenza’”. En ese momento, un pasajero argentino, descrito como “buen mozo”, se ofreció a ayudarla.

La situación se complicó cuando finalmente vomitó debido a las náuseas. Godoy recordó que otro argentino se acercó para ofrecerle asistencia, a lo que ella respondió: “¡No! Retírate”, expresando su profunda vergüenza por lo ocurrido. La animadora continuó relatando que, tras el vuelo, una persona la siguió, lo que la llevó a comentar: “viví la vergüenza del año”, aunque lo hizo con un tono humorístico.

Motivos del viaje a Argentina

Respecto a los motivos de su visita a Argentina, María Luisa Godoy no proporcionó muchos detalles, pero sí mencionó que se trataba de razones profesionales.

Comentarios sobre la representación femenina en TVN

Recientemente, la animadora también se refirió a las declaraciones de Ivette Vergara, quien finalizó su contrato con TVN y criticó la escasez de mujeres en el canal público. En respuesta, Godoy afirmó: “no he hecho la cuenta para ser honesta, pero tenemos una directora ejecutiva por primera vez”. Además, destacó que hay varias animadoras en el canal, mencionando que Vergara había trabajado en la parte deportiva, un área en la que ella misma no tiene mucha experiencia.

Godoy continuó explicando que actualmente, en general, los canales de televisión cuentan con una representación equilibrada de género, con dos mujeres y dos hombres en los programas, reconociendo que “sabemos que es un nicho que ha bajado mucho, que hay que apretarse y todos tenemos que hacer más cosas”.

Esta situación refleja un cambio en la dinámica de la televisión, donde la inclusión y la representación de género están siendo cada vez más discutidas y valoradas.