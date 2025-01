Polémica salida de Facundo González y Oriana Marzoli de ‘Palabra de Honor’ sacude a ‘La Familia’

El pasado 6 de enero, Facundo González y Oriana Marzoli protagonizaron una salida polémica de “Palabra de Honor” tras una intensa discusión con Faloon Larraguibel. La expulsión de esta pareja generó un notable impacto en algunos miembros de “La Familia”, especialmente en Fernanda Figueroa. Es importante recordar que el argentino fue expulsado del reality debido a sus controvertidos comentarios en contra de la chica Yingo. Uno de los temas más delicados que surgieron fue el episodio de violencia intrafamiliar que vivió Faloon en su relación con Jean Paul Pineda. “Tenemos que comunicarles que Canal 13 y la producción de este programa ha tomado la seria decisión de dar de baja al recluta González”, declaró Sergio Lagos tras el conflicto entre los reclutas.

La decisión de Oriana Marzoli

En medio de esta situación, Oriana Marzoli optó por abandonar el programa junto a su pareja. Antes de salir del encierro, Marzoli hizo un pedido a sus amigos: “os pido que ni sonrisa ni nada con ella. Nada, que no exista, que sea un fantasma para vosotros”. Esta declaración refleja la tensión que se había generado en el grupo tras la discusión.

Reacciones de los participantes

Después de la salida de Oriana Marzoli y Facundo González, los integrantes de “La Familia” mostraron su descontento y preocupación. Algunos de ellos se cuestionaron la imagen que estaban proyectando. “Vamos a quedar como unos locos de mierda todos”, expresó Yuli Cagna. En la misma línea, Vico Bouvier se unió a las palabras de su compañera, añadiendo: “Vamos a quedar como misóginos”.

Sentimientos de Fernanda Figueroa

Fernanda Figueroa también compartió su inquietud respecto a la situación. Mencionó que no le gustaría quedar mal tras la pelea entre Oriana, Facundo y Faloon. “Yo me metí aquí para darle algo mejor a Lía (su hija), yo no hago otra cosa. Le pago el jardín, le pago todo con lo que me daba mi vida afuera”, reveló Figueroa con la voz quebrada. Además, expresó su deseo de salir del programa: “Prefiero irme ahora, que estoy a tiempo, a seguirme hundiendo”, comentó la amiga de Oriana.