Fran García Huidobro aclara su ausencia en “Only Fama” tras rumores de salud preocupantes

La reciente ausencia de Fran García Huidobro en el programa estelar Only Fama ha generado gran preocupación entre sus seguidores, especialmente debido a su historial de problemas de salud. En el último episodio, se reveló que la animadora no pudo asistir debido a complicaciones médicas, lo que despertó incertidumbre sobre su estado actual, considerando que en 2019 enfrentó una grave crisis de salud que la llevó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UTI) por una falla multisistémica relacionada con sus riñones.

Antecedentes de salud de Fran García Huidobro

En una entrevista con Revista Velvet, Fran García Huidobro compartió que durante el año 2023 participó en 14 programas de televisión en solo dos semanas. Sin embargo, su salud se vio comprometida cuando tuvo que someterse a una operación por un cálculo, lo que la llevó a un límite físico y mental. Ella misma expresó: “Seguí hasta que ya no me falló el cuerpo, sino la cabeza; me falló el corazón”. Esta declaración subraya la presión y el esfuerzo que ha enfrentado en su carrera.

Actualización sobre su estado de salud

A pocos días del capítulo del viernes, Fran García Huidobro se comunicó con Publimetro para aclarar los rumores sobre su ausencia. En esta conversación, afirmó de manera concisa: “estoy perfecto. Y (son) exámenes de rutina que me hago todos los años. El viernes estaré”. Esta afirmación busca tranquilizar a sus seguidores y reafirmar su compromiso con el programa.

Información sobre su internación

El medio Glamorama había informado que Fran García Huidobro estaba internada en un centro médico, donde se sometía a una serie de exámenes. Sin embargo, fuentes cercanas a la animadora han indicado que “nada grave” está ocurriendo, lo que sugiere que su situación no es tan alarmante como se había especulado. Se espera que, si los resultados de los exámenes son favorables, reciba el alta el lunes y regrese a Only Fama el próximo viernes.

Regreso de Only Fama

Por otro lado, Chilevisión ha confirmado oficialmente que el icónico programa humorístico Only Fama volverá a la pantalla chica, lo que genera expectativas entre los seguidores del programa. La animadora, conocida como la Dama de Hierro, ha sido una figura central en el programa, y su regreso es muy esperado por la audiencia.