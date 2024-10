Fran García-Huidobro será la animadora de la Gala de Viña 2025 junto a José Antonio Neme

La conductora de televisión Francisca García-Huidobro ha confirmado que será la anfitriona de la próxima gala del Festival de Viña del Mar 2025, junto a un conocido conductor de Mega.

Confirmación de la Gala de Viña 2025

Este fin de semana, Francisca García-Huidobro, conocida como la “Dama de Hierro”, anunció su rol como presentadora de la gala del Festival de Viña del Mar 2025. En una reciente entrevista con El Mercurio, García-Huidobro reveló que su coanimador será José Antonio Neme, conductor del programa Mucho Gusto de Mega. La animadora expresó: “Conozco a José Antonio, tengo súper buena onda con él, y encuentro que tiene un sentido del humor brillante”.

Dinámica entre los presentadores

García-Huidobro destacó que ambos provienen de ámbitos televisivos diferentes, lo que podría aportar una dinámica interesante al evento. Mientras que Neme tiene un trasfondo en el periodismo, ella proviene de la producción, lo que podría enriquecer la interacción durante la gala.

Proyectos adicionales de Mega

Además de la gala, Mega tiene planes para varios otros programas relacionados con el Festival de Viña del Mar. García-Huidobro mencionó: “Hay muchos otros programas que se van a hacer previos a Viña”, y añadió que el canal busca que las noticias sobre el festival sean predominantes en su programación. “Queremos que las noticias de Viña exploten en nuestro canal y no en el de al lado, aunque siempre sirve que todo el mundo esté hablando del Festival”, comentó.

Regreso a la farándula con Only Fama

La conductora también anunció su regreso a la televisión liderando el panel del nuevo programa de farándula Only Fama, que se estrenará el 25 de octubre. Este programa marcará el regreso del género de farándula a la pantalla de Mega, un formato que había estado ausente en los últimos años. García-Huidobro explicó: “A mí me planteaban en la calle que por qué no volvíamos con un programa, pero faltaba que un canal se atreviera y dijera ‘vamos a hacer farándula, pero en serio’”.

El panel de Only Fama

El panel de Only Fama estará compuesto por reconocidos rostros de la televisión chilena, incluyendo a Paula Escobar, Michael Roldán, Mariela Sotomayor y Daniela Aránguiz, quienes se unirán a García-Huidobro en esta nueva aventura televisiva. La presentadora ha indicado que el programa ofrecerá un espacio donde los famosos se mostrarán “al desnudo”, lo que promete ser un enfoque fresco y revelador.

Reflexiones sobre la farándula

En la entrevista, García-Huidobro también reflexionó sobre el papel de la farándula en la cultura popular. Ella se describió como una consumidora de televisión, afirmando: “Soy una consumidora de televisión. Quiero enterarme de lo que está pasando, por más dramático que sea, pero también quiero juntarme con mis amigas, tomarme una copa de vino y ver cosas que no tienen tanta importancia, pero que son entretenidas”. La conductora enfatizó la importancia del entretenimiento en la vida cotidiana, señalando: “Necesitábamos que volviera la farándula porque es parte de la entretención, que también es un deber con uno mismo”.

Con su regreso a la televisión y su participación en múltiples proyectos, Francisca García-Huidobro se prepara para un año 2025 lleno de desafíos, reafirmando su posición como una de las figuras más influyentes de la televisión chilena.