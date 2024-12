TVN enfrenta una crisis financiera: ¿qué pasará con los sueldos de enero?

El presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), Francisco Vidal, alertó sobre la crítica situación financiera del canal, indicando que sin un nuevo crédito, no se podrían cubrir los sueldos de enero. Según la información divulgada por Emol, Vidal presentó un panorama desalentador durante su intervención en la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. En la reunión, que tuvo lugar el miércoles, Francisco Vidal enfatizó que “si no teníamos un nuevo crédito, con el aval del Estado, escúchenme bien, señores y señoras diputadas, no podíamos pagar los sueldos de enero, los del próximo mes”.

Situación financiera de TVN

El directorio de Televisión Nacional de Chile se presentó en el Congreso para exponer los estados financieros del canal hasta el 30 de septiembre. Durante esta presentación, se reveló que los trabajadores de la estación, bajo la dirección de Francisco Vidal, ya habían sido informados sobre despidos inminentes que se llevarían a cabo en los próximos días.

Propuesta de crédito

Para enfrentar esta crisis, El Mercurio reportó que Francisco Vidal planteó la necesidad urgente de solicitar un crédito con aval del Estado por un monto de $24.000 millones. Este financiamiento se destinaría a cubrir parte de la deuda acumulada, que asciende a $13.797 millones. En este contexto, Vidal fue contundente al calificar la deuda como “un misil”, advirtiendo que si no se lograba obtener el crédito, el canal se vería obligado a cerrar sus puertas en enero.