Tensión en ‘Palabra de Honor’: Fernanda Figueroa y Gala Caldirola protagonizan acalorado enfrentamiento

En un reciente episodio de “Palabra de honor”, se produjo un intenso enfrentamiento entre Gala Caldirola y Fernanda Figueroa, donde se abordaron temas de desacuerdo y lealtad entre los participantes del programa.



Desarrollo del conflicto

En el transcurso del programa, Fernanda Figueroa expresó su descontento hacia Gala Caldirola debido a su tono de voz, lo que provocó una acalorada discusión. “No te vengas a decir eso si te lo estoy hablando en buena onda”, manifestó Fernanda, dejando claro su malestar por la actitud de Gala.

Reacción de Gala Caldirola

Ante la crítica, Gala Caldirola no se mostró dispuesta a ceder y defendió su postura. “Pero no te vayas, hablemos, porque yo no soy una niña de 5 años con la que se pelea”, respondió la española, intentando calmar la situación. Sin embargo, su intento de diálogo no logró mitigar la incomodidad de Fernanda, quien continuó expresando su descontento con la dinámica del grupo.

Intervención de otros participantes

La controversia se intensificó cuando, durante la coordinación de votos, Yuli, otra de las participantes, sugirió que le gustaría competir contra Fernanda y su compañero Félix, recibiendo el apoyo de Gala Caldirola. Este comentario generó una reacción negativa en Fernanda, quien se quejó de la situación, lo que evidenció la creciente tensión entre los miembros del grupo.

Denuncia de falta de lealtad

En medio de la discusión, Fernanda expresó su frustración por lo que percibía como una falta de lealtad entre los participantes. Sentenció que la estrategia a seguir sería “sálvese quien pueda”, sugiriendo que se avecinaba una traición inminente entre los concursantes. “Así ya veo quiénes son leales y quiénes no”, añadió, lo que intensificó la intriga en el programa.