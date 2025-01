Los secretos detrás de los sonidos que emiten los gatos: ¿qué nos quieren decir?

Los gatos son animales que se comunican de manera vocal utilizando una variedad de sonidos, cada uno con un propósito específico. Desde el clásico maullido, que puede variar según el contexto para expresar hambre, necesidad de atención o incomodidad, hasta el ronroneo, que se asocia tanto al placer como al dolor o la ansiedad, cada vocalización tiene su significado particular. Otros sonidos como el bufido, el cacareo y los aullidos reflejan emociones como el miedo, la frustración o la amenaza. Comprender estas vocalizaciones permite interpretar mejor las necesidades de los gatos, lo que a su vez fortalece el vínculo entre ellos y los humanos. El maullido es uno de los sonidos más característicos y se considera una de las principales herramientas de comunicación, especialmente con los humanos. Este sonido se produce cuando el gato abre la boca y la cierra gradualmente, pudiendo durar desde una fracción de segundo hasta varios segundos. Los expertos Susanne Schötz y Joost van Weijer se refieren a este fenómeno en su libro “Percepción humana de la entonación en los gatos domésticos” (2014).

Significado de las vocalizaciones de los gatos

Las vocalizaciones de los gatos pueden clasificarse en diferentes categorías, cada una con su propio significado. A continuación se presentan algunos de los sonidos más comunes y su interpretación:

1. Llamada de socorro

Según explican John Bradshaw y Cameron-Beaumont en “The Domestic Cat: Biology of Its Behavior“, la llamada de socorro es un sonido específico que emiten los gatitos menores de un mes para alertar a su madre ante situaciones de emergencia. Este sonido, que es agudo, tiene variaciones que transmiten diferentes necesidades, como el frío, la soledad o estar atrapados. Las gatas comprenden estas llamadas y actúan según la necesidad específica de sus crías. Sin embargo, si una gata es sorda, no podrá oír estas señales, lo que puede comprometer su habilidad para cuidar a los gatitos.

2. Ronroneo

El ronroneo es un sonido característico que se produce de manera rítmica sin abrir la boca. Aunque a menudo se asocia con el placer, su significado es más complejo y abarca una variedad de contextos. Los gatitos ronronean para comunicarse con sus madres, mientras que los gatos adultos pueden hacerlo en situaciones de bienestar, pero también puede reflejar intensas emociones y, en algunos casos, ser una forma de solicitar apoyo emocional. Este sonido ha sido comparado con una sonrisa o una expresión de felicidad, aunque también puede indicar incomodidad o dolor, siempre buscando interacción y conexión. Muchas personas describen el ronroneo como un ruido similar al de un motor, que en realidad proviene de la vibración interna del gato.

3. Trino

El trino o chirriido es un sonido breve y ascendente que tiene un carácter amistoso y suele durar menos de un segundo. Este sonido es comúnmente utilizado por las madres para llamar a sus gatitos o como un saludo positivo, invitando a acercarse y reforzando los vínculos sociales. Se distingue como uno de los sonidos más agradables en el repertorio vocal de los gatos.

4. Llamadas sexuales

Las llamadas sexuales son sonidos intensos y prolongados que emiten los gatos durante el celo. Estas vocalizaciones tienen propósitos específicos en la comunicación entre machos y hembras durante la reproducción. Debido a su volumen e intensidad, pueden resultar molestas en ambientes domésticos, lo que lleva a muchos dueños a optar por la esterilización, lo que elimina o reduce significativamente estas vocalizaciones.

5. Bufido y escupido

El bufido y el escupido son sonidos defensivos y amenazantes que indican estrés o peligro. Ambas vocalizaciones son respuestas instintivas que buscan evitar confrontaciones físicas, mostrando el nivel de temor del felino.

6. Aullidos

Los aullidos son sonidos prolongados que suelen ser una advertencia antes de una confrontación física. Estos aullidos son intimidantes y pueden ser emitidos cuando un gato siente que su espacio personal está siendo invadido. También pueden aparecer en conflictos relacionados con recursos, comida o zonas de descanso.

7. Gruñidos

Los gruñidos pueden ser cortos o largos y se utilizan para mostrar descontento o anunciar la presencia de un potencial agresor. Dependiendo de la duración y el tono, el significado puede variar en intensidad. Estos sonidos son típicos en situaciones donde el gato siente que debe protegerse o proteger algo que considera valioso, como comida, territorio o cachorros.

8. Grito o chillido

El grito o chillido es un sonido agudo e intenso que se produce como respuesta a una experiencia de lesión. Este sonido es breve y alarmante, y puede ser emitido en interacciones sociales o como reacción a lesiones.

9. Cacareo

El cacareo es un sonido único caracterizado por una secuencia de agudos que se emiten mientras la mandíbula tiembla rápidamente. Este sonido es fácilmente reconocible y puede intrigar a quienes lo escuchan. Aunque la función exacta del cacareo no se comprende completamente, parece ser una descarga emocional instintiva que se activa por un estímulo visual, como la observación de presas.