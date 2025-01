Gissella Gallardo revela los verdaderos motivos de su salida de “Sígueme” en TV+

La periodista Gissella Gallardo ha aclarado los motivos de su salida del programa “Sígueme” de TV+, donde ha estado durante siete meses. En una reciente conversación, Gallardo desmintió los rumores que indicaban que su renuncia se debía a un despido tras solicitar dos meses de vacaciones. En cambio, la comunicadora enfatizó que su decisión se basa en razones personales y emocionales que han afectado su bienestar.

Motivos de la salida de Gissella Gallardo

Gissella Gallardo, quien ha estado en el programa de espectáculos, anunció que el 31 de diciembre será su última aparición en pantalla. En sus declaraciones, la periodista expresó: “Al final, esta decisión pasa ciento por ciento por temas personales. Llevo tres años sin parar desde que mi papá se enfermó, otros temas más personales, familiares y emocionalmente estoy muy cansada. Como que mi cabeza ya está en otra. Necesito vacaciones”.

La comunicadora, esposa del exfutbolista Mauricio Pinilla, subrayó que su reconciliación con él no influye en su decisión de dejar el programa. Aclaró que “esto no tiene que ver con mi vuelta, para nada. Es más, él me ha apoyado siempre, desde que me metí a la televisión para Top Chef VIP. Pasa por un tema mío”.

Reflexiones sobre su estado emocional

Gallardo también compartió que ha estado lidiando con la tristeza y el duelo tras la muerte de su padre en enero de 2023. En sus palabras, “ando con mucha pena, debe ser la fecha. Quizás es lo que me dijo la psicóloga, que no he vivido el duelo de mi papá y duelos de muchas otras cosas. Han sido muchas situaciones que me tienen cansada”.

La periodista mencionó que ha tenido poco tiempo para procesar su dolor y que siente que es el momento adecuado para hacerlo. “Siento que no me he dado el tiempo de sufrir a mi papá, de sanar cosas mías y siento que es el momento de hacerlo ahora. Poder hacerlo con calma y no faltando a mi trabajo por eso”, agregó.

Planes futuros y cambios personales

Gissella también reveló que planeaba hacer un viaje sola en noviembre, pero no pudo concretarlo. En su lugar, ha decidido ir a la playa, un lugar que considera sanador y relajante. “A mí la playa me sana, me relaja. Puedo pensar con claridad”, afirmó.

Además, la periodista mencionó que está en proceso de mudanza, ya que el dueño de su actual casa le ha solicitado que la entregue en marzo. “Vivimos dos años y medio acá y ya quiero encontrar mi casa definitiva. Tenemos la nuestra en Chicureo, pero ahora nos queda muy lejos de todo, así es que quiero buscar algo más cerca del colegio de las niñas”, explicó.

Por último, Gissella dejó abierta la posibilidad de que Mauricio Pinilla pueda estar incluido en su nueva casa, aunque aclaró que no han discutido el tema en profundidad. “Podría ser que Mauricio esté incluido en esta casa nueva, no lo he pensado y tampoco lo hemos conversado así como en serio”, concluyó.