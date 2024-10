Eskarcita arremete contra Camila Power tras beso triple: “Se hace la sorora”

El polémico beso triple protagonizado por Iñigo López, Camila Power y Karina Jerez sigue generando controversia, especialmente por parte de Eskarcita, quien recientemente mantenía una relación con el exfutbolista. La situación se tornó complicada cuando su relación, que había comenzado tras la salida de Iñigo del encierro de la segunda temporada de Gran Hermano, se vio afectada por un incidente en una fiesta del programa, donde se produjo un roce de labios entre los tres involucrados.

La influencer Sarlette Galvez expresó su descontento y decepción hacia Iñigo, afirmando que se sintió traicionada. En sus declaraciones, mencionó que había sido víctima de una infidelidad, indicando que “tengo cuernos” y que no desea tener a su lado a alguien que actúe de esa manera. En un nuevo episodio de “Stalkeando la Casa”, programa que conducía junto a Skarleth Labra, la finalista de la primera temporada de Gran Hermano se dirigió a los involucrados con un mensaje claro: “Yo no voy a permitir que me la hagan. Este fin de semana me dejaste demostrado el tipo de persona que eras y yo ese tipo de personas no tranzo, no lo quiero en mi vida, yo tengo mis valores súper claros. Sé lo que quiero y no quiero”.

En su intervención, Sarlette también se refirió a su ex pareja, afirmando: “¡Muere una enamorada, nace una empoderada! Cucaracho”. Continuó expresando su dolor por la situación, diciendo: “Me vio la cara, me fue infiel con beso triple y con la ex. Y encima, cobrando sentimientos haciéndote el hue… No supiste valorarme, no te importó como me sintiera y todo cae por su propio peso. Actitudes agresivas, violentas e inmaduras”.

Finalmente, Sarlette lanzó un fuerte mensaje hacia Camila Power, criticando su comportamiento: “Vender un discurso al peo que se le cae solo con sus conductas lejanas al feminismo. Cómo va a considerar sororo darse un piquito con alguien que tiene pareja. Se hace la sorora. Me hiciste un favor al sacármelo de encima”.

Este conflicto ha captado la atención de los seguidores del programa, quienes continúan comentando sobre la situación y las reacciones de los involucrados.