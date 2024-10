Día Mundial de James Bond: celebrando más de seis décadas de espionaje y aventura en el cine

La celebración del Día Mundial de James Bond se establece en conmemoración del estreno de “Dr. No” en 1962 y el descubrimiento del asteroide 9007 en 1983.

Desde su debut en el ámbito cinematográfico en 1962, James Bond ha emergido como un ícono del cine de espionaje. Este personaje, conocido por su ingenio, carisma y habilidad para manejar situaciones de alto riesgo, ha capturado la imaginación de audiencias a lo largo de más de seis décadas. La elección del 5 de octubre como el Día Bond se debe a dos eventos significativos en la historia del personaje. En esta fecha, en 1962, se estrenó la película “Dr. No”, un largometraje que marcó el inicio de la franquicia cinematográfica de Bond. Este filme, protagonizado por Sean Connery, fue el primer acercamiento del personaje a la pantalla grande, ya que anteriormente solo existían versiones televisivas de menor alcance. Connery interpretó al agente británico de manera elegante, audaz y astuta, creando una imagen que otros actores replicarían en las entregas posteriores de la serie.

Además, el 5 de octubre tiene otra connotación importante dentro del universo Bond. En 1983, un científico checoslovaco decidió nombrar un asteroide recién descubierto como 9007, coincidiendo con la fecha en que fue detectado por el astrónomo Antonín Mrkos. La conmemoración oficial de este descubrimiento tuvo lugar en 2012, año en que se cumplió el 50° aniversario del lanzamiento de “Dr. No”.

La saga de Bond, que comenzó con “Dr. No”, narra las misiones secretas del conocido 007, quien forma parte del Servicio Secreto de Inteligencia Británico, MI6. Este personaje fue creado por el escritor Ian Fleming y se caracteriza por su carisma distintivo, astucia y una licencia para matar que le permite ejecutar sus misiones con extrema eficacia. La serie inicia con Bond viajando a Jamaica para investigar la desaparición de un británico, descubriendo una trama encabezada por el siniestro Dr. No, quien amenaza con perturbar el programa espacial de Estados Unidos. Este filme marca el inicio de una serie llena de acción y enemigos carismáticos, estableciendo estándares que se seguirían en las películas posteriores.

A lo largo de las películas, Bond se enfrenta a una variedad de villanos, cada uno con intereses y métodos únicos. “From Russia with Love” introduce a SPECTRE, una organización criminal que se convierte en un adversario recurrente en la saga. Esta entrega retrata una clásica batalla de ingenio entre los enemigos, mientras Bond navega por el espionaje y las traiciones en el contexto de la Guerra Fría. En “Goldfinger”, una de las películas más emblemáticas, se presenta a Auric Goldfinger, cuyo plan involucra un asalto a Fort Knox para desestabilizar la economía mundial a través de la radiactividad. En “Thunderball”, Bond se enfrenta nuevamente a la amenaza de bombas nucleares robadas, manteniendo al mundo al borde de un desastre atómico. La saga evoluciona con “You Only Live Twice”, que lleva a Bond a Japón para frustrar un complot que podría desencadenar una Tercera Guerra Mundial.

Cada película desarrolla escenarios variados, aprovechando locaciones exóticas que van desde las playas caribeñas hasta los Alpes suizos y los vibrantes paisajes urbanos de Hong Kong. Esto ofrece al público una constante sensación de aventura global. Los gadgets hacen su debut con Q, el experto en tecnología de MI6, quien introduce inventos que ayudan a Bond a superar obstáculos mortales. Desde relojes láser hasta autos que se convierten en submarinos, estos elementos han dejado una huella en la franquicia, combinando realismo con una pizca de ciencia ficción.

Numerosas películas presentan a las denominadas “chicas Bond”, quienes han transitado desde ser meros intereses románticos hasta convertirse en personajes complejos y autónomos. En “The Spy Who Loved Me”, Anya Amasova colabora con Bond, simbolizando un cambio hacia personajes femeninos más robustos. Musicalmente, las películas implementan temas musicales desde sus inicios, alineando el tono de cada entrega, con artistas como Shirley Bassey, Paul McCartney y Adele contribuyendo a las bandas sonoras que integran a la perfección la identidad de cada película, aumentando la magnitud de la emoción de la historia.

Gracias a los autores de las tramas, las escenas de acción vertiginosas y los personajes complejos, la saga de Bond se ha consolidado en la cultura popular. A lo largo de los años, ha expandido sus horizontes, reinterpretando el rol del personaje y adaptando historias a dinámicas contemporáneas, como se observa en las recientes entregas “Skyfall” y “Spectre”, que exploran la vulnerabilidad y el legado del personaje. El mito de Bond perdura como un pilar del cine, ofreciendo una narrativa rica en suspense, glamour y emoción, que no solo entretiene, sino que invita a reflexionar sobre el poder y la moral en un mundo lleno de desafíos globales.

Todos los actores que han interpretado a Bond han aportado su propio estilo único, dando vida al icónico 007. La figura de Bond ha evolucionado a lo largo de los años, influenciada por el actor que asumió el papel. La elegancia de la interpretación de Sean Connery, quien fue el primer encargado de presentar al personaje, dejó una huella imborrable. Entre 1967 y 1971, Connery, un escocés que ganó un Óscar por “Los Intocables” en 1987, aportó una mezcla de sofisticación y actitud segura. Su primera aparición fue en “Dr. No” (1962), y continuó interpretando al espía en cinco películas consecutivas. Aunque dejó el papel, volvió en 1971 para “Diamonds Are Forever”. En 1983, protagonizó “Never Say Never Again”, una versión no oficial de Bond.

George Lazenby, un australiano, tomó el relevo en 1969, convirtiéndose en el más joven en interpretar a Bond en “On Her Majesty’s Secret Service”. Sin embargo, su paso fue breve, ya que aunque recibió elogios por su interpretación, fue comparado desfavorablemente con su predecesor. Según el productor Albert Broccoli, este fue “el mayor error de 16 años”, ya que Lazenby no pudo lidiar con el éxito ni trabajar de manera efectiva con el equipo. Posteriormente, Roger Moore asumió el papel en 1973 con “Live and Let Die”, brindando un enfoque más ligero y simpático al personaje, lo que le valió la aceptación del público. Moore continuó en el papel durante 12 años y siete películas, culminando con “A View to a Kill” en 1985, cuando tenía 57 años.

Con el paso del tiempo, el enfoque del personaje cambió. Timothy Dalton asumió el papel en 1987 con “The Living Daylights”, ofreciendo una interpretación más fría y cercana a la visión original de las novelas, lo que complació a muchos fanáticos de los libros. Apareció en una segunda película, “Licence to Kill” (1989), pero la planificación de una tercera entrega se vio impedida por conflictos en el estudio. Como resultado, hubo una pausa antes de que otro actor asumiera el papel.

Finalmente, en 1995, Pierce Brosnan reavivó la franquicia con “GoldenEye”, devolviendo a Bond a la grandeza después de una larga espera. Brosnan, un irlandés que luego participaría en “Mamma Mia!” (2008), aportó un equilibrio entre el estilo clásico y el moderno en sus cuatro películas, terminando con “Die Another Day” (2002), donde mostró un Bond vulnerable y capaz de ser torturado. Brosnan es el segundo miembro de la Orden del Imperio Británico en obtener un título nobiliario.

La más reciente interpretación de Bond fue realizada por Daniel Craig, quien debutó en 2006 con “Casino Royale”, imprimiendo una energía distinta y una actuación intensa y emocional. A pesar de las críticas iniciales sobre su altura (1,78 metros) y su físico musculado, ganó la aprobación de la audiencia. Craig participó en varias entregas, incluyendo “Skyfall” (2012), y culminó su recorrido con “No Time to Die” (2021). En sus propias palabras, su viaje ha estado lleno de experiencias y gratitud, consolidando así su legado.

Además de las interpretaciones oficiales, ha habido figuras en producciones no oficiales, como Barry Nelson, quien interpretó a Bond en un episodio de televisión de “Casino Royale” en 1954, lo que marcó el inicio de la representación cinematográfica del personaje. Por otro lado, David Niven protagonizó una versión cómica de Bond en 1967. En la actualidad, EON Productions se encuentra en la búsqueda de un nuevo actor para asumir el papel, aunque aún no se ha anunciado oficialmente a su sucesor. Entre los nombres mencionados como posibles candidatos se encuentran Tom Hardy, Sam Heughan e Idris Elba. Por primera vez, se plantea la posibilidad de que el próximo 007 sea un personaje negro, lo que marcaría un hito en la historia de la franquicia.