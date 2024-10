Marisela Santibáñez revela su inesperado reencuentro y boda con su primer amor de adolescencia

Marisela Santibáñez revela su matrimonio con un amor de juventud tras 32 años de separación.

El pasado viernes, el canal Chilevisión presentó un nuevo episodio de su programa «Podemos Hablar», en el cual la diputada Marisela Santibáñez fue una de las invitadas destacadas. Durante su participación, Santibáñez sorprendió a la audiencia al revelar que contrajo matrimonio hace siete meses con un antiguo novio de su adolescencia.

La diputada compartió un recuerdo significativo de su juventud, mencionando: «Ese hombre es el primer beso con lengua que yo me di en mi vida a los 13 años. Yo tenía 13 años, él tenía 15 años, en el barrio». Este reencuentro, que ocurrió 32 años después, permitió que ambos reanudaran su relación, la cual ha perdurado por seis años antes de dar el paso hacia el matrimonio. Santibáñez afirmó: «Llevamos 6 años. Y me casé».

En una ocasión anterior, Santibáñez había abordado su relación en el podcast conducido por Pamela Díaz y Chiqui Aguayo. En ese espacio, relató un episodio de su adolescencia en el que el hombre que ahora es su esposo no le prestó atención en su momento. «Fue una vez, y no me dio bola más porque yo le dije que estaba en primero medio, y yo estaba en séptimo básico. Como le mentí, me dijo ‘mujeres mentirosas’», recordó. A pesar de este malentendido, la diputada expresó que siempre supo que él era el amor de su vida, afirmando: «Yo sabía que el Álvaro era el amor de mi vida, siempre lo supe».