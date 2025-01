James Mangold revela detalles intrigantes sobre su nueva película en el universo Star Wars, “Dawn of the Jedi”

El director James Mangold ha compartido información sobre su próximo proyecto en el universo de Star Wars, una película que se centrará en los orígenes de la Fuerza, situada en una línea temporal que se desarrolla 25,000 años antes de los eventos que se presentan en las películas de la saga. Este filme, que lleva el título provisional de Dawn of the Jedi, promete explorar un territorio completamente nuevo dentro de este universo, alejándose de la extensa y compleja narrativa que ha caracterizado a la franquicia hasta el momento.



En una entrevista con MovieWeb, Mangold explicó que la historia se asemejará a una narración al estilo de “Los Diez Mandamientos”, enfocándose en cómo la Fuerza fue “comprendida, utilizada y dominada”. Según el director, este enfoque le permite evitar los límites impuestos por la vasta cantidad de lore existente en Star Wars. Mangold afirmó: “No estoy interesado en estar atado de manos por tanta historia que ya es casi inamovible, lo que hace imposible complacer a todos”. Actualmente, Mangold también está dirigiendo un biopic sobre Bob Dylan titulado A Complete Unknown.

Un nuevo comienzo en el universo de Star Wars

Este proyecto marcaría el regreso a los inicios de la historia de Star Wars, mucho antes de la creación de los Sith que conocemos. Este enfoque es similar a las estrategias empleadas en otras franquicias, como House of the Dragon, que está ambientada 200 años antes de Game of Thrones, y Dune: Prophecy, que retrocede 10,000 años en el tiempo de Dune. Sin embargo, la propuesta de Mangold va aún más atrás, prometiendo un cambio radical en los elementos visuales y culturales que se han visto hasta ahora.

Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha de estreno, pero tanto Disney como LucasFilm han mostrado entusiasmo por explorar estas ideas. Mangold comentó: “Es un área de terreno de juego que siempre he querido explorar, me inspiró cuando era adolescente”.

Críticas a las narrativas interconectadas

El director, conocido por su trabajo en Logan (2017) y la reciente Indiana Jones y el dial del destino (2023), ha expresado críticas hacia las tendencias actuales de construir universos cinematográficos interconectados. En una entrevista previa con Rolling Stone, describió este fenómeno como “el enemigo de la narración”, señalando que “interesante es cómo la gente forma Legos que conectan y funcionan frente a nosotros”. Mangold parece decidido a romper con las convenciones, apostando por explorar aspectos inéditos y fundamentales en su proyecto, buscando ofrecer una visión original que, según él, permitirá estar “atado” a las expectativas y restricciones del canon.

Desarrollo de la serie Ahsoka

Mientras se espera que este nuevo proyecto comience a gestarse, las producciones aclamadas de Star Wars continuarán su desarrollo, como es el caso de Ahsoka. En 2023, la serie enfrentó la muerte del actor Ray Stevenson, quien interpretó al personaje Baylan Skoll a lo largo de la primera temporada. Tras dos pausas, se ha confirmado que Rory McCann “heredará” el papel en la siguiente temporada de Ahsoka. Stevenson, quien falleció a los 58 años debido a una breve enfermedad, fue ampliamente respetado en la industria del entretenimiento por su trabajo en Roma, Thor y Punisher: War Zone, y su interpretación de Skoll, quien lideraba a su aprendiz Shin Hati (interpretada por Ivanna Sakhno), recibió elogios por la intensidad y profundidad del personaje.

La serie, creada por Dave Filoni, sigue a Ahsoka Tano, interpretada por Rosario Dawson, en su búsqueda del desaparecido Ezra Bridger y del Almirante Thrawn, retomando elementos de Rebels y situándose después del retorno de Filoni, quien ha sido el principal arquitecto detrás del crecimiento de la franquicia desde su debut en The Clone Wars. Filoni mantendrá su rol como showrunner de la segunda temporada, cuyo rodaje aún no ha comenzado y no cuenta con una fecha definida. Además, la serie conecta directamente con un largometraje titulado provisionalmente Mandalorian & Grogu, dirigido por Jon Favreau, programado para estrenarse el 22 de mayo de 2026, y que pretende unificar las líneas argumentales establecidas en The Book of Boba Fett, convirtiéndose en un evento cinematográfico dentro de la franquicia.