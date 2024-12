Javier Correa habla sobre el título de Colo Colo y las críticas de su rival

Javier Correa, delantero de Colo Colo, ofreció una entrevista a Colo Colo TV donde reflexionó sobre la exitosa temporada del equipo, que culminó con la obtención del título del Campeonato Nacional y la Supercopa. Además, el equipo dirigido por Jorge Almirón alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores, lo que resalta aún más su rendimiento en el fútbol chileno y continental.

Colo Colo, campeón merecido

Durante la entrevista, Correa expresó su opinión sobre el desempeño del equipo, afirmando que Colo Colo fue un justo campeón. En este contexto, el delantero no dudó en abordar las críticas y comentarios de su clásico rival, que había presentado una denuncia contra Jorge Almirón en medio de la definición del Campeonato Nacional.

El jugador argentino comentó: “Se habían dicho tantas cosas, habían hablado tanto, habían chicaneado como si nos hubiesen regalado el torneo y la verdad es que yo me levanto en las mañanas y nadie me regala nada, Dios no más me regala un día más de vida, pero después no me regala nada nadie”. Con estas palabras, Correa defendió la dedicación y esfuerzo del equipo, subrayando que el trabajo arduo es lo que les ha permitido alcanzar el éxito.

La importancia del trabajo en equipo

Correa continuó su discurso, enfatizando que no le agrada cuando se hacen comentarios excesivos o se llora por situaciones que no corresponden. “Por eso no me gusta cuando hablan de más, o lloran de más, porque si vieran cómo entrenamos, igual que ellos capaz, o más o menos que ellos, pero nadie nos regala nada”, afirmó.

El delantero también se mostró optimista respecto al futuro del club, indicando que el equipo tiene mucha más motivación para comenzar la temporada 2025 y seguir demostrando su grandeza en el fútbol chileno. “Creo que somos justos y merecidos campeones, y ahora tenemos mucha más motivación para comenzar el 2025 y seguir demostrando que somos el más grande de Chile”, aseguró Correa.

Reflexiones sobre la temporada

En un momento de la entrevista, Correa reflexionó sobre la trayectoria del equipo durante la temporada, comparando su éxito con una historia de película. Mencionó que Arturo Vidal había comentado en su momento que faltaban 66 puntos, lo que parece haber sido una premonición. “Hoy lo veo y parece que estaba escrito en una película, porque Arturo Vidal dijo en su momento que faltan 66 puntos… el ‘loco’ ya lo había visto”, expresó.

El delantero continuó relatando cómo el equipo logró superar adversidades y ganar partidos que parecían perdidos. “Después te sumas y vas ganando partidos que parece que no ganarás y los terminas ganando igual. Como que estaba escrito y listo para nosotros”, concluyó Correa, destacando la resiliencia y determinación del equipo a lo largo de la temporada.