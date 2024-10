Daniela Aránguiz revela su opinión sobre el nuevo docureality de Jorge Valdivia

El exfutbolista Jorge Valdivia ha anunciado el lanzamiento de su nuevo proyecto, un docureality titulado “El Diar10 del Mago”, que se transmitirá a través de YouTube. Este nuevo espacio promete ofrecer a los seguidores una visión más íntima y personal de su vida.

Detalles del nuevo proyecto de Jorge Valdivia

El primer episodio de “El Diar10 del Mago” se estrenará este jueves a las 20 horas. En el programa de espectáculos “Sígueme” de TV+, se discutió sobre este nuevo proyecto, donde la panelista Daniela Aránguiz compartió sus impresiones de manera directa.

Gissella Gallardo, otra de las panelistas, expresó su curiosidad sobre el formato del docureality, preguntándose: “¿Un docureality? ¿Mostrándose día a día, minuto a minuto? ¡Puede salir quizás qué cosa!”

Aránguiz, por su parte, reflexionó sobre la personalidad de Valdivia, afirmando: “Lo que uno dice en la mañana, no es lo mismo que dice en la noche…”

Además, Daniela Aránguiz recordó los momentos divertidos que compartió con Valdivia durante su tiempo en la selección nacional, describiéndolo como “el más chistoso” y “la alegría de los compañeros”.

Recuerdos del pasado

En su intervención, Aránguiz rememoró su relación con Valdivia, señalando: “El hombre que a mí me gustó, del que yo me enamoré, era este: el chistoso, el feliz; no el que trata de hablar correctamente y es el personaje de alto conocimiento público”.

La panelista también destacó que la verdadera esencia de Jorge Valdivia es más cercana a la gente común, afirmando: “Jorge siempre ha sido más del pueblo, no con corbata y chaqueta de cotelé”.

Aránguiz concluyó su intervención expresando su entusiasmo por el nuevo proyecto de Valdivia, indicando que le “encanta” esta nueva faceta del exfutbolista.