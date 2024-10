Pin Montané reflexiona sobre su amor con Pedro Campos y el morbo mediático que genera su relación

Josefina “Pin” Montané y Pedro Campos comenzaron una relación romántica mientras trabajaban juntos en la teleserie Amar profundo (Mega) durante el año 2022. En esta producción, ambos interpretaron a Marina y Eric, quienes eran una de las parejas principales del melodrama, el cual fue grabado en Cocholgüe. En una reciente conversación con La Firme de La Cuarta, la actriz compartió detalles sobre cómo surgió este amor entre colegas.

El inicio del romance

Consultada sobre si el hecho de haber sido pareja en la ficción tuvo alguna influencia en su relación real, Montané lo consideró un aspecto anecdótico. “Me enamoré nomás, jaja, no sé si influyó”, expresó. La actriz comparó su experiencia con la de cualquier trabajo donde uno puede enamorarse de un compañero, o incluso en un café donde se puede sentir atracción por una persona. “No tiene que ver con los roles, ni que sean teleseries ni que seamos actores; es como la vida misma, que hay parejas, que se enamoran”, añadió.

Rumores de distanciamiento

Montané también abordó algunas informaciones que circularon a principios de año en la prensa rosa sobre un supuesto distanciamiento entre ella y Campos. “Estoy feliz”, afirmó, refiriéndose a su relación actual. La actriz cuestionó la lógica detrás de las especulaciones, señalando: “¿Por qué hoy día mi pareja tiene que ver con lo que suba a Instagram o no? Creo que esa conclusión la sacaron, porque, quizá, no subíamos cosas a Instagram; pero nunca estuvimos distanciados”. Además, reflexionó sobre la percepción pública, diciendo: “Es raro: si yo no subo nada a Instagram de mis hijas, ¿ya no tengo hijas? Es raro que asuman cosas solamente por el Instagram”. Montané enfatizó que “Instagram no es mi vida”.

Reacciones ante los rumores

Sobre cómo se siente con respecto a los rumores que surgen en torno a su vida personal, la actriz comentó: “Me molesta que se especule de eso, me da lo mismo”. En cuanto a si estos rumores pueden afectar una relación, se mostró escéptica: “¿Así como ‘si el ruido suena es porque piedras trae’? Jajaja, No, no, no, me dan risa las conclusiones que sacan”, afirmando que lo que se dice en los medios está muy alejado de su realidad personal, ya que ella sabe lo que realmente está ocurriendo en su vida.

Vida familiar y reflexiones sobre el amor

Montané es madre de dos hijas: Colomba, la mayor, a quien tuvo a los 20 años con un exnovio, y Mila, fruto de su matrimonio con Darko Peric, con quien se casó en 2015 y de quien se habría distanciado en 2021. La actriz reflexionó sobre su experiencia con el amor, afirmando: “He aprendido a no idealizar el amor, ¡mucho!, ¡a costalazo firme! Me ha costado el amor. Ya entendí ya, jajaja. La primera regla es muy cliché y frase de libro: ‘Ámate a ti misma’, jajaja. Pero es verdad”.

Posibilidad de un nuevo hijo

Finalmente, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de tener otro hijo, Montané respondió: “Qué difícil pregunta, jajaja… Me dan ganas de tener un bebé más… Pero no sé, nunca se sabe”.