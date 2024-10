Julia Vial denuncia violación a su privacidad y reflexiona sobre la ética en redes sociales

Julia Vial aborda la violación de su privacidad tras la divulgación de su información personal en redes sociales.

La animadora Julia Vial se reunió con su excompañero de La Red, Eduardo de la Iglesia, en el programa de entrevistas de Vía X titulado “Todo va a estar bien”. Durante este encuentro, Vial fue recibida en su hogar con un afectuoso abrazo, lo que reflejó una complicidad notable entre ambos.

En el transcurso de la entrevista, Eduardo de la Iglesia le planteó a Julia Vial una de las primeras preguntas sobre lo que considera que es lo peor que se ha dicho de ella, algo que le haya causado risa o rabia. Julia Vial respondió: “A mí me da un poco lo mismo lo que la gente diga, y con el paso de los años me pongo cada vez más ni ahí”, indicando que ha aprendido a no preocuparse demasiado por las opiniones ajenas.

No obstante, la animadora de “Sígueme” recordó un incidente que sí le causó molestia, el cual no estaba relacionado con una opinión sobre su persona, sino con una violación a su privacidad. Vial mencionó: “Lo único que me dio rabia, hace poco, es que un personaje X la emprendió contra mí por algo que pasó en el programa”. Aclaró que, a pesar de no haber hablado en el programa, la situación fue tergiversada y se le dio un enfoque político.

Julia Vial continuó relatando que una persona, a quien se refirió como “una pelotuda”, publicó la dirección de su casa en Instagram. Ella expresó su indignación al decir: “Era tan chora ella que puso la dirección de mi casa, pero cuando la llamé yo y la llamó un abogado de parte mía para que bajara eso, se le hizo así y no fue ni siquiera capaz de contestar”.

En relación a este acto de doxing, que se refiere a la divulgación de información privada sin consentimiento, Julia Vial enfatizó la gravedad de la situación, especialmente porque es madre de dos niños. Afirmó: “Una cosa puede ser la televisión, una cosa pueden ser los medios, pero yo vivo con dos niños y eso me parece que trasciende todos los niveles de ética, de razonamiento, de inteligencia, es de una estupidez humana impactante”.

Respecto a la identidad de la persona que llevó a cabo este acto, Julia Vial indicó que se trata de una usuaria anónima. Dijo: “Es una persona N.N., pero cuando a mí se me pone algo… llegué hasta el teléfono de ella, llegué hasta saber quién es ella, sé dónde vive, sé todo. Y me parece que es una pelotudez máxima”.

Finalmente, Julia Vial reflexionó sobre el contexto social en el que se producen estos incidentes, señalando que esto refleja la polarización de la sociedad actual. Expresó: “Eso habla un poco de la sociedad que estamos construyendo, lo polarizados que estamos, porque tú puedes pensar distinto (…) pero una cosa es la política, tu opinión política y otra cosa muy distinta es poner en peligro a tu familia.”