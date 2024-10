Karina La Princesita comparte su lucha contra la depresión y la importancia de pedir ayuda

Karina La Princesita comparte una emotiva reflexión sobre su lucha continua contra la depresión y la importancia de buscar ayuda.

En las últimas horas, Karina La Princesita ha generado una gran conmoción entre sus seguidores tras compartir una publicación que revela su dolor emocional. En la imagen, la cantante aparece con los ojos enrojecidos y el rostro bañado en lágrimas, lo que ha llevado a sus fans a preocuparse por su bienestar. Este tipo de publicaciones son inusuales para la artista, quien generalmente comparte momentos de alegría y éxito, lo que ha suscitado temores sobre una posible recaída en la depresión y los ataques de pánico que ha enfrentado en el último tiempo, algo que ella misma ha hecho público como parte de su proceso de sanación.

En su mensaje, Karina expresó: “A veces cago. Soy débil, tengo clara ni poco. Hago lo que puedo, me equivoco un montón”. Estas palabras reflejan una profunda vulnerabilidad y han generado una inmediata preocupación entre sus seguidores. La intérprete de “Corazón mentiroso” ya había reconocido hace un año que las heridas de su infancia la han marcado, y que estas pueden acompañarnos a lo largo de nuestra vida, incluso cuando se tiene una vida soñada. En su publicación, Karina también mencionó: “Hoy, todo eso, acepto abrazo. Abrazate a veces cuando”, lo que sugiere un intento de lidiar con el peso emocional que ha arrastrado durante un tiempo.

En ocasiones anteriores, Karina ha compartido detalles sobre su vida personal y su camino hacia la recuperación. A pesar de que el año 2024 se presenta como un periodo de crecimiento para ella, donde ha logrado mantenerse activa profesionalmente sin descuidar su salud mental, esta última publicación ha encendido alarmas. Las lágrimas que mostró contrastan con el optimismo que había exhibido en meses anteriores. Sus palabras, cargadas de autocrítica y frustración, resonaron como un eco de la batalla interna que ha librado durante años.

Karina recordó un momento significativo de su vida: “Tenía 19 años cuando pasó la primera vez. Había cantado en el Gran Rex, era el primer teatro que yo hacía. Se atrasó el show porque tuve un ataque, hoy entiendo que era ansiedad. No podía parar de temblar, tenía un ataque de nervios y la gente ya estaba ahí, gritando”. Esta reflexión fue parte de una conversación íntima que tuvo con Gastón Pauls en el programa “Seres Libres”, donde enfatizó la importancia de saber pedir ayuda, un mensaje que ha transmitido con firmeza desde entonces.

La cantante también compartió su experiencia de haber llorado durante un show que consideró desastroso, recordando que fue un momento muy emotivo para ella, quien estaba viviendo su sueño artístico. “Para mí era algo normal, la emoción era muy grande en ese momento, eran cosas con las que convivía”, explicó en el ciclo que emite Crónica TV. Durante esta charla, Karina admitió que ha tenido ganas de seguir viviendo, a pesar de que la etapa marcada por la ansiedad ha sido difícil: “La etapa marcada por la ansiedad es mi cabeza, la decisión de querer morirme. Pero me acuerdo que sentía que veía todo negro, no sabía dónde estaba, calculo que era en una gira o en una habitación. Estuve sola varias veces, sintiendo que no había salida de ningún tipo”.

Su valentía al enfrentarse a sus demonios y su honestidad cruda son características que solo quienes han vivido batallas similares pueden expresar. La historia de Karina es crucial para muchos que luchan en silencio, ya que, a pesar de sus logros y aplausos, carga con profundas cicatrices que siempre están presentes. Su frase resuena con fuerza: “Hago”. Esta declaración cobra un significado especial, ya que detrás de la figura pública de La Princesita, se encuentra Karina, una mujer que sigue luchando por su paz.

Para aquellos que, como Karina, están atravesando crisis de cualquier tipo y sienten que nada tiene sentido, se les recuerda que hay ayuda disponible. Se puede llamar al 135, una línea gratuita en la Capital de Buenos Aires, o al (011) 5275-1135 desde cualquier parte del país.