Félix Soumastre y Anyella Grados se suman a la nueva temporada de ‘Palabra de Honor’

Félix Soumastre y Anyella Grados se unen al elenco de ‘Palabra de Honor’, el nuevo programa de telerrealidad que se estrenará próximamente.

El nuevo programa de telerrealidad del canal de los realities, titulado “Palabra de Honor”, se aproxima a su estreno, programado para el jueves 10 de octubre. En una reciente confirmación realizada en el programa “Hay Que Decirlo”, se anunciaron dos nuevos participantes que se unirán a la academia militar que será conducida por la reconocida pareja de animadores Karla Constant y Sergio Lagos.

Uno de los nuevos reclutas es Félix Soumastre, quien es un conocido personaje en el ámbito de la televisión chilena, habiendo ganado notoriedad en el reality “Amor Ciego” en 2008. Soumastre regresa al género después de 16 años de ausencia. En relación a su regreso, expresó que se siente más maduro en comparación con su juventud. “Ahora soy padre de una niña de seis años, y ella es lo más importante para mí. Me sigo considerando una persona frontal, pero aprendí que hay batallas que es mejor no dar, y hoy el precio de mi tranquilidad es invaluable”, comentó Soumastre al canal.

Félix, quien tiene 44 años y es egresado de periodismo, también compartió su perspectiva sobre su participación en “Palabra de Honor”: “Soy cero disciplinado. Las únicas reglas que soy capaz de seguir son las de la música, pero creo que las reglas se hicieron para romperlas. Me va a costar levantarme muy temprano, porque por la pega de DJ soy más bien noctámbulo, y mis presentaciones habitualmente son desde las 3 de la mañana. Pero igual sagradamente todas las mañanas voy a dejar a mi hija al colegio”.

La otra nueva integrante es Anyella Grados, una modelo de 24 años que fue coronada como Miss Perú en 2019. Grados, originaria de Trujillo, ha enfrentado desafíos en su vida pública, incluyendo un incidente que resultó en su destitución como Miss Perú. Relató que, tras una salida con amigas a una discoteca, se difundieron videos de ella en estado de ebriedad. “Yo tenía una infección estomacal, salimos con chicas de la organización y me puse a tomar tequila, lo que nunca había hecho. Tan salada fui, que me cayó mal, me enfermé y terminé en la habitación vomitando. Lo malo es que me grabaron”, explicó Grados sobre el incidente.

Con respecto a su participación en el programa, Anyella Grados manifestó que ha madurado emocionalmente y que es consciente de muchos aspectos de su vida. “Mi vida es muy privada, todo bajo telón, no he tenido parejas famosas y no tengo fama de salir con muchos hombres. Por eso aquí quiero que por primera vez puedan ver a Anyella Grados, su historia personal, un poco de mí, de cómo yo soy día a día, mi forma de comportarme, mis valores, la forma en la que pienso, y cómo es una Miss de verdad”, afirmó.

Con la inclusión de Félix Soumastre y Anyella Grados, el reality “Palabra de Honor” ya cuenta con un total de 15 participantes. Entre ellos se encuentran Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Matías “Marcianeke” Muñoz, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, José Manuel “Mel” Alcalde, Andrés Caniulef, Rubí Galusky, Sergio Rojas, Josué Bernal, Antonella Ríos, Oriana Marzoli, Fabio Agostini, además de los recién confirmados Félix Soumastre y Anyella Grados.