Khloé Kardashian revela detalles impactantes de una fiesta de Diddy en Keeping Up With The Kardashians

Un vistazo a la extravagante celebración que dejó a todos boquiabiertos.

Un episodio antiguo de la serie “Keeping Up With The Kardashians” ha cobrado relevancia recientemente debido a las declaraciones de Khloé Kardashian. La empresaria y figura pública compartió detalles sobre una fiesta a la que asistió, organizada por el rapero Diddy, que han resonado con las acusaciones actuales en su contra. En este contexto, Khloé reveló que en la celebración, que se describe como una de las denominadas “freak offs” —sesiones de sexo desenfrenado—, la situación era bastante perturbadora, ya que, según sus palabras, “la mitad de los invitados estaban desnudos”.

El episodio en cuestión, titulado “Secrets of a Double Life”, fue emitido en el año 2014. Durante una conversación con su hermana Kourtney, esta le pregunta: “¿Y con quiénes estuviste este fin de semana?”. A lo que Khloé responde que estuvo con varios amigos. Kourtney, en tono de broma, menciona varios nombres, entre ellos Diddy, Quincy Combs, Justin Bieber y French Montana. Khloé, sonriendo, asiente y dice: “Hasta ahora vas bien”. Más adelante, Khloé menciona que tomó un avión a las 5:30 de la mañana para asistir a la fiesta, donde se produjeron las situaciones mencionadas.

Las acusaciones contra Diddy, cuyo nombre real es Sean Combs, son graves. Se le señala por establecer lo que se describe como “una empresa criminal” que estaría involucrada en actividades como el tráfico sexual, trabajos forzados, secuestros, incendios provocados, sobornos y obstrucción a la justicia. Las denuncias indican que el rapero ha abusado, amenazado y coaccionado a mujeres y a otras personas en su entorno para satisfacer sus deseos sexuales, así como para proteger su imagen pública y encubrir su comportamiento.

Recientemente, Diddy fue arrestado y se declaró inocente de los cargos en su contra. La corte le negó la libertad bajo fianza, que había sido fijada en 50 millones de dólares. Estas circunstancias han llevado a que el episodio de la serie, donde Khloé comparte sus experiencias en la fiesta, reciba una nueva atención en los medios.