Tragedia en la familia de la influencer Killadamente: ¿qué ocurrió durante la cena?

Durante la tarde de este sábado 4 de enero, se confirmó la muerte de la influencer dominicana conocida en redes como Killadamente, cuyo nombre real era Carol Acosta. La joven, de tan solo 27 años, habría estado cenando con su familia cuando, de repente, comenzó a ahogarse, lo que provocó un paro cardiorrespiratorio.

Detalles del incidente

El Diario Alerta publicó el relato de su hermana menor, Kathyan, quien proporcionó información sobre lo sucedido: “Comenzó a experimentar dificultades para respirar mientras comía (…) Se empezó a ahogar y se quedó sin aire”. A raíz de esta situación, fue trasladada de inmediato a un hospital, pero los médicos no lograron salvarle la vida. Kathyan también mencionó que la familia desconoce si la causa del incidente estuvo relacionada con la comida o si hubo algún otro factor previo, según lo indicado por el medio citado.

Estado de salud y tratamiento

Desde su entorno se confirmó que la influencer padecía de depresión y estaba bajo tratamiento con inyecciones de Ozempic para la pérdida de peso. En las próximas horas se espera que se den a conocer los resultados de la autopsia, según informó T13.

Trayectoria y legado de Carol Acosta

Carol Acosta no solo era conocida en su país, sino que también había ganado popularidad en toda Sudamérica y en partes de Estados Unidos. La creadora de contenido será recordada por su historia de superación frente al bullying y por sus mensajes de amor propio. Nació en República Dominicana en 1997, pero se trasladó a Estados Unidos a los 12 años. Comenzó a publicar contenido en redes sociales en 2015, donde logró acumular casi 7 millones de seguidores.

Contribuciones artísticas y familiares

Carol, conocida por su sentido del humor, también incursionó en la música, creando canciones como “Me amo y no me importa” y “Qué me hiciste hacer”. Además, se convirtió en madre de dos hijos: Reina, de 4 años, quien nació en septiembre de 2020, y posteriormente, en febrero de 2022, dio la bienvenida a Legend, de 2 años.