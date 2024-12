Latife Soto sorprende con revelaciones sobre la conexión entre Priscilla Vargas y José Luis Repenning

La tarotista Latife Soto estuvo presente este viernes en el matinal de Canal 13, “Tu Día”, donde sorprendió a los asistentes con una reflexión sobre la relación de amistad entre Priscilla Vargas y José Luis Repenning. La tarotista destacó la conexión especial que existe entre ambos, sugiriendo que su vínculo trasciende esta vida y se remonta a encuentros en vidas pasadas.



Soto comenzó su intervención afirmando: “Ustedes son muy amigos, tienen como una cosa así que la gente siempre los quiere ver juntos, como el sueño de ellos es que sean pareja y ‘nos casamos ya listo’, pero tienen un feeling, una conexión súper bonita y es porque ustedes se conocieron en otras vidas”. La tarotista continuó explicando que la relación que comparten no necesariamente implica que en cada vida sean pareja, pero que la conexión que tienen se manifiesta en su trabajo conjunto, lo que genera expectación entre el público sobre la posibilidad de que algún día formalicen su relación.

Los comentarios de los cibernautas no se hicieron esperar, generando una división de opiniones. Algunos expresaron escepticismo hacia las afirmaciones de Soto, con comentarios como: “POR FAVOR QUIEN LE CREE A ESTA SEÑORA? Ya mucho rato, nos Aburre. No dice nada que no sepamos”. Otros, en cambio, mostraron apoyo a la idea de una conexión especial entre Vargas y Repenning, afirmando: “❤️ Son almas gemelas en ellos desborda la química y la armonía ” y “Derroche de amor… deslumbran con su mirada, cómplice; apoyo total de la pareja televisiva cómplice en la vida. Viva el amor ”.

En una entrevista concedida a Revista Velvet en octubre, la pareja de animadores también abordó la química que comparten. Repenning mencionó: “si nos pillamos a los 50 o 60 años, de repente envejezcamos juntos”, refiriéndose a una promesa que le hizo a Vargas. Este comentario, que comenzó como una broma, ha generado un gran interés y ha sido objeto de numerosas preguntas desde que lo hizo en el programa “Socios De La Parrilla”.

Por su parte, Vargas comentó sobre la posibilidad de que su relación evolucione, señalando: “sería tonto descartar de antemano una situación así (…) ¿Coincido con esa apreciación?… lo que pasa es que somos tan amigos, tan partners, que cualquier cosa que pasara podría estropear todo lo lindo como amigo de la vida y del trabajo”. La animadora también reflexionó sobre cómo las relaciones de amistad pueden verse afectadas por decisiones apresuradas, sugiriendo que la amistad que comparten es valiosa y que cualquier cambio podría perjudicarla.