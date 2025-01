Luis Jara sorprendido por inesperado reencuentro en el escenario de Mi Nombre Es

Un momento inesperado tuvo lugar en el episodio de este martes de Mi Nombre Es, donde Luis Jara se vio en una situación sorprendente gracias a la madre de uno de los concursantes. La situación se desencadenó tras la actuación de un imitador de Elvis Presley, lo que llevó al jurado del programa de talentos de TVN a hacer un comentario que sorprendió a todos los presentes. “Tienes que sentirte orgulloso, porque tienes mucha proyección. Tienes 22 años, yo ni recuerdo cuando tenía 22. Podría ser el papá de este niño”, bromeó el cantante, provocando risas en el estudio. Jean-Philippe Cretton, otro miembro del jurado, añadió: “Y de varios”, lo que intensificó la diversión del momento.

El imitador, en un giro inesperado, sorprendió a Luis Jara con una pregunta que lo llevó a recordar su pasado. “¿Puedo decir algo? Luchito, ¿yo no sé si tú te acuerdas de que alguna vez fuiste a cantar a algún liceo alguna vez?”, le preguntó el concursante. Luis Jara respondió: “He ido a cantar a muchos liceos en todo Chile”, sin anticipar lo que vendría a continuación. El imitador continuó indagando si la cara de su madre le resultaba familiar. En ese momento, los otros miembros del jurado se pusieron de pie para que la madre pudiera sentarse junto a Jara y así poder conversar con más comodidad.

La madre del imitador recordó un evento específico: “Nos remontamos a 1986, si no me equivoco. Tú debes acordarte mejor que yo. En el liceo de Temuco, participé en un festival y tú estabas como estelar. Yo sujetaba tu chaquetita de mezclilla detrás del escenario y me decías ‘dame agüita’ yo te daba el agüita”. Este relato dejó a Luis Jara en estado de shock, mientras que el público comenzó a bromear sobre la posibilidad de que el cantante pudiera ser el padre del imitador que acababa de actuar.

La madre continuó: “No creo que te acuerdes, pero yo sí me acuerdo de ti. Qué pena que en esos años no había tantos celulares”, lo que generó una atmósfera de nostalgia. Luis Jara, visiblemente confundido, preguntó: “¿Pero pasó algo?” ante el inesperado testimonio que estaba escuchando. La mujer compartió un recuerdo entrañable: “Todos nos tiramos y adivina quién llegó a ti. Tengo ese recuerdo, que es muy bonito. Ni en sueños pensé que te iba a encontrar aquí”, expresando su alegría por el reencuentro.

Finalmente, Luis Jara cerró la conversación con una reflexión sobre su carrera: “En mis 48 años de carrera televisiva, nunca me había pasado. Y espero que sea la última vez”, dejando claro el impacto que tuvo este encuentro inesperado en su trayectoria.