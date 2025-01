Maite Orsini en el centro de la polémica: ¿dónde se encuentra realmente la diputada?

Maite Orsini se encuentra en el centro de la atención mediática debido a su vinculación con la investigación por delitos de abuso sexual y violación que involucran a su ex pareja, Jorge Valdivia. Esta situación ha llevado a la diputada a presentar una licencia médica, lo que ha generado un gran revuelo en el ámbito del espectáculo y la política.

Investigación sobre Jorge Valdivia

La controversia comenzó cuando Orsini fue mencionada en el contexto de la investigación que se lleva a cabo en contra de Jorge Valdivia, quien enfrenta acusaciones graves. Se ha informado que la diputada contactó a una de las presuntas víctimas, lo que ha intensificado el escrutinio público sobre su persona. Debido a la presión mediática y la situación delicada, Orsini decidió ausentarse de sus funciones en el Congreso, lo que ha sido objeto de análisis en diversos programas de televisión.

Licencia médica y rumores sobre su paradero

El programa Hay que decirlo, conducido por Andrés Caniulef, abordó la situación de Orsini, quien, según el periodista, fue dada de alta a finales de diciembre. Caniulef mencionó que la diputada pudo pasar las festividades de fin de año en compañía de su madre. Sin embargo, la licencia médica que solicitó se extiende hasta el 13 de enero, lo que ha llevado a especulaciones sobre su ubicación actual. Caniulef indicó que “en el fondo está refugiada en algún lugar que hasta ahora no tenemos certeza”.

Rumores de una fiesta en Santiago

Recientemente, surgieron rumores que apuntan a que Maite Orsini fue vista en una fiesta en Santiago. Durante un evento donde se presentó el famoso DJ Bob Sinclar, se alega que Orsini fue vista “completamente enfiestada”. Esta información fue compartida por Caniulef, quien sorprendió a los panelistas del programa.

Reacciones en el programa

La revelación de Caniulef generó reacciones inmediatas entre los panelistas. Pamela Díaz, visiblemente sorprendida, expresó su incredulidad y lanzó una apuesta, afirmando: “si ven a Maite y hay una foto en esa fiesta, yo me retiro de este programa”. Sus compañeros, en un tono de broma, le respondieron que no tenía culpa de la situación.

Por su parte, Nacho Gutiérrez también se pronunció sobre el tema, sugiriendo que Orsini, al estar de licencia, no debería asistir a una fiesta con tantas personas. Sin embargo, La Fiera aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la situación, argumentando que “ella hace cosas que no corresponden” y cuestionando por qué no podría salir si necesita “tomar aire”, añadiendo que “la música electrónica ayuda mucho a las terapias psicológicas”.