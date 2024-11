Maly Jorquiera se ríe de la infidelidad de Sergio Freire: “¡Dónde están las cornudas!”

La comediante Maly Jorquiera realizó un show este sábado en el Comedy, marcando su primera presentación tras la reciente controversia relacionada con la infidelidad de su esposo, Sergio Freire. Durante su actuación, Jorquiera abordó la situación con humor y se dirigió a los futbolistas, a quienes calificó de infieles.

Detalles del show de Maly Jorquiera

La comediante se presentó en el recinto de calle Seminario, donde el ambiente fue de celebración y desahogo. Al iniciar su rutina, Maly expresó: “¡Estamos la raj…! ¡Mejor momento, amiga!”, lo que generó risas y aplausos entre el público.

Según la periodista Cecilia Gutiérrez, la infidelidad de Freire fue revelada cuando él conoció a una mujer que ya estaba en una relación. La ex pareja de esta mujer amenazó con hacer pública la situación, lo que llevó a que la noticia se esparciera rápidamente.

Jorquiera, en un tono optimista, comentó: “Estamos mejor que nunca, sin ataos en la casa, la vida nos sonríe (…) ¡Dónde están las cornudas!”. A diferencia de su esposo, quien canceló un show en Quilpué debido a la controversia, Maly decidió seguir adelante con su presentación.

Reflexiones sobre el amor y la infidelidad

Durante su actuación, Maly Jorquiera reflexionó sobre su reciente matrimonio, diciendo: “Me casé embalada después de 20 años de relación, ¡era obvio! A mí me pasa todo al revés de la gente, porque me voy a casar y mis amigas se separan, ¡era una señal divina, conch…!”.

Además, hizo un llamado a no perder la fe en el amor, afirmando: “No dejen de creer en el amor si es una hue… de terapia, este hue… está loco, está ciego, no vio esta finesa”, lo que provocó una respuesta entusiasta del público.

Jorquiera también hizo una broma sobre la cultura futbolística en Chile, diciendo: “A mí no me gusta el fútbol chileno porque son todos gorreros, asesinos o curaos; cómo no me di cuenta de quienes estaban siendo sus ídolos”.

Conclusión del evento

El show de Maly Jorquiera se convirtió en un espacio de catarsis y humor, donde la comediante utilizó su talento para enfrentar la situación personal que atraviesa. Su capacidad para transformar la adversidad en risas fue evidente, y su presentación se destacó por su energía y conexión con el público.