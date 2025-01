Consejos esenciales para cuidar a tus mascotas durante el verano: ¿estás preparado para las vacaciones?

El verano trae consigo la llegada de las vacaciones, lo que implica una mayor responsabilidad para quienes tienen mascotas. La decisión de dejar a los animales en casa bajo el cuidado de alguien o llevarlos a diferentes destinos, ya sea la costa, la montaña o incluso el extranjero, requiere de ciertas consideraciones y precauciones. Para abordar este tema, se consultó a la veterinaria Marcela Rojas, gerente técnica de animales de compañía de Boehringer Ingelheim Chile, quien ofrece recomendaciones para asegurar el bienestar de las mascotas durante esta temporada.

1. Los parásitos no descansan

Uno de los principales riesgos que enfrentan las mascotas son los parásitos, tanto externos como internos. Estos organismos no solo afectan la salud de los animales, sino que también pueden ser portadores de enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que pueden transmitirse a los humanos. Por ello, es fundamental llevar a cabo la vacunación y desparasitación de manera oportuna. “La mejor orientación al respecto te la podrá entregar tu veterinario, quien te hará preguntas necesarias para elaborar un protocolo preventivo de acuerdo con el estilo de vida de los animales de compañía, grado de exposición a agentes patógenos y la convivencia con otros animales”, aconseja Rojas. Además, explica que “los parásitos son organismos que se aprovechan de otros animales, se alimentan de la sangre del huésped que parasitan y generan daños a la salud”. A través de picaduras, estos parásitos pueden transmitir agentes infecciosos que, en algunos casos, pueden ser mortales.

2. Fuera pulgas y garrapatas

Con el aumento de las temperaturas, se observa un incremento en la población de ectoparásitos, especialmente pulgas y garrapatas. “La estabilidad térmica de este periodo hace que el ciclo de la pulga se acorte, favoreciendo su reproducción. Por ejemplo, cada pulga es capaz de poner 50 huevos por día, los que se desprenden del pelaje del perro o gato y caen al ambiente contaminándolo”, explica la veterinaria. Para combatir estos parásitos, se recomienda el uso de antiparasitarios tanto internos como externos, que deben aplicarse de manera continua o trimestralmente. Rojas enfatiza la importancia de tratar el ambiente, ya que “estos parásitos se encuentran en un 95% en el entorno”. La aplicación de productos antiparasitarios en lugares como camas y jardines es crucial para reducir la población de parásitos.

3. Prevención transfronteriza

La lucha contra los parásitos no es solo una responsabilidad individual, sino que también requiere de un esfuerzo colectivo. La colaboración entre países y organismos internacionales es esencial para el monitoreo y control de parásitos que cruzan fronteras, protegiendo así tanto a los animales como a los humanos. Si se planea viajar en avión, es importante informarse sobre los requisitos de salida e ingreso al país. Según datos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en 2023 se registró un aumento del 54% en el tránsito de animales en comparación con 2019. “La alta frecuencia de viajes de las mascotas hace que los riesgos de introducción de una enfermedad no existente en el país se incrementen. Por esto, es de relevancia que toda mascota que ingrese al país cumpla con los requisitos y obtenga el certificado zoosanitario de importación, o pasaporte de la unión europea, lo que garantiza el cumplimiento de los estándares sanitarios”, señala Rojas. Para los viajes al exterior, también es necesario cumplir con los requerimientos del país de destino, y organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) están trabajando en conjunto para resaltar la conexión entre la salud animal, la salud humana y la del ecosistema.

4. Kit básico

Al momento de trasladarse, es fundamental llevar un kit básico de cuidados para la mascota. “Sabemos que tienen su manta favorita o su juguete predilecto. Llevar su antiparasitario en caso de requerirlo en otro lugar que no sea tu hogar. Muchas veces se llega a un lugar donde hay mucha contaminación de parásitos, por lo que hay que actuar rápido”, aconseja la veterinaria.

5. Ojo al calor extremo

Es importante evitar sacar a las mascotas entre el mediodía y las 17:00 en zonas de mucho calor, ya que sus patas pueden sufrir quemaduras debido a la alta temperatura del cemento o asfalto. “Si bien no serán quemaduras graves, la alta temperatura afecta a los cojinetes plantares de sus patitas. Es espectacular tener la buena costumbre de pasearlo, pero ojo al lugar y horario de salida”, advierte Rojas. Además, sugiere que si “tu mano no aguanta más de 3 segundos pegada al asfalto es una alerta roja de que no puedes exponer a tu perro a esas condiciones”.

Cuidar a las mascotas durante el verano no solo mejora su calidad de vida, sino que también protege la salud de las familias y contribuye a un entorno más seguro para todos. Con acciones adecuadas y el uso de productos específicos, es posible disfrutar de la temporada estival sin riesgos innecesarios.

Boehringer Ingelheim – Salud Animal se dedica a la innovación para prevenir y tratar enfermedades en los animales. La compañía ofrece a veterinarios, propietarios o tutores de animales, agricultores y gobiernos una amplia gama de vacunas, productos para el control de parásitos y medicamentos para animales de compañía, caballos y animales de producción. Como líder en salud animal, Boehringer Ingelheim valora la conexión profunda entre la salud de los seres humanos y la de los animales, esforzándose por marcar una diferencia para las personas, los animales y la sociedad.