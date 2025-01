Rodrigo Rojas Vade sorprende con su nueva vida como conductor de Cabify y un look radicalmente diferente

Sorpresa generó en las redes sociales una nueva reaparición pública de Rodrigo Rojas Vade, el recordado exconstituyente que fue duramente cuestionado por fingir una grave enfermedad.

Contexto de la controversia

En 2021, Rodrigo Rojas Vade admitió haber mentido sobre su diagnóstico de cáncer, revelando que padecía una enfermedad que no pudo reconocer durante ocho años debido al estigma social. Esta revelación llevó a su renuncia a la Convención Constitucional y a una investigación en su contra por haber recibido aportes millonarios justificados por su supuesta enfermedad.

Reapariciones en la vida pública

Desde entonces, han pasado cuatro años y el hombre conocido como el Pelao Vade ha hecho sutiles apariciones en la vida pública.

Encuentro inesperado en Cabify

El interés por Rodrigo Rojas Vade resurgió cuando un usuario de TikTok compartió su experiencia al descubrir que el exconstituyente era su conductor designado al solicitar un viaje a través de la aplicación Cabify. El usuario, identificado como Nicolás Montenegro, relató: “El conductor era el mismísimo Pelao Vade. ¿Qué hice yo? Obvio que me moría de ganas de preguntarle mil hue…, pero tenía sueño, no sabía cómo iba a reaccionar y debo decir que me dio un poco de pena”.

Montenegro también expresó su percepción sobre la situación de Rojas Vade, comentando: “Soy corazón de abuela y pensé que su vida se redujo a ser un conductor nocturno de aplicación, porque es el único momento en que puede tener cierta tranquilidad de que no lo reconozcan”.

Un nuevo look y habilidades musicales

El video que documentó este encuentro causó sorpresa entre los espectadores, especialmente por el nuevo look de Rodrigo Rojas Vade, que se caracteriza por una tupida y larga barba. Montenegro añadió: “Está muy barbón, con mucho pelo y muchos tatuajes más en la cabeza, y puedo decir que si hay algo que me sorprendió es que cantaba todas las canciones que aparecían en la radio, en inglés y en español”.

La reaparición de Rodrigo Rojas Vade en un contexto tan inesperado ha generado diversas reacciones en las redes sociales, donde los usuarios han comentado sobre su transformación y su vida actual.