María Luisa Godoy revela su lucha contra un diagnóstico inesperado de melanoma maligno

La animadora de TVN, María Luisa Godoy, ha confirmado recientemente que enfrentó un grave problema de salud, el cual resultó ser cáncer. En una entrevista con Revista Velvet, Godoy compartió su experiencia tras someterse a una biopsia que la llevó a vivir momentos de profunda angustia fuera de las cámaras.



Confirmación del diagnóstico

La periodista reveló que nunca había considerado la posibilidad de tener algún tipo de cáncer, expresando: “Nunca me imaginé que fuera una opción que pudiera tener algún tipo de cáncer”. El diagnóstico resultó ser un melanoma maligno, un tipo de cáncer de piel. Godoy mencionó que la noticia la angustió considerablemente, especialmente al pensar en sus cinco hijos, afirmando: “Me angustió mucho pensar en un mal escenario para mis niños”.

El proceso de diagnóstico

María Luisa Godoy explicó que sus sospechas comenzaron al notar un nuevo lunar en su piel. Tras acudir a un médico, se le realizó una biopsia, y posteriormente, el médico le recomendó realizar exámenes más exhaustivos. En sus propias palabras, relató: “A la semana siguiente, el médico me cuenta que es un melanoma, que me tiene que derivar a un oncólogo y operarme… Me dio mucho miedo y pena. Esto fue un viernes y estuve todo el fin de semana muy golpeada mirando a mis hijos y pensando en los distintos escenarios que podrían suceder”.

Reflexiones sobre el diagnóstico

La animadora indicó que el proceso de diagnóstico y tratamiento no tomó más de un mes, aunque su oncólogo le informó que el melanoma había estado presente en su cuerpo por un período más prolongado. Godoy reflexionó: “Si hubiera ido 6 meses o 1 año después, mi escenario probablemente sería tan distinto”. Además, mencionó que no es una persona que disfrute del sol, lo que la llevó a considerar su diagnóstico como una advertencia sobre su estilo de vida.

Apoyo durante el proceso

Durante este difícil proceso, Eduardo Fuentes, su compañero en el programa Buenos días a todos, desempeñó un papel fundamental. Godoy comentó: “Ha sido súper importante. Nosotros estos años trabajando juntos nos hemos hecho grandes amigos, pero el otro día le dije que no se imaginaba lo importante que ha sido para mí este último tiempo”. La animadora admitió que le cuesta pedir ayuda, y compartió que los resultados de sus exámenes llegaron mientras estaban al aire en el matinal, lo que la llevó a llorar y a pasarle el teléfono a Fuentes para que él leyera los resultados. “Él me contiene y después terminamos riéndonos y nadie nota en el matinal que he estado golpeada. ¡Lo quiero mucho!”, agregó.

Estado actual de salud

Actualmente, María Luisa Godoy se encuentra libre de melanoma, aunque debe continuar con chequeos médicos de prevención para asegurar su salud.

Información sobre el melanoma maligno

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina cuando los melanocitos, las células responsables del color de la piel, comienzan a crecer de manera descontrolada. Según la Sociedad Americana del Cáncer, aunque el melanoma es menos común que otros tipos de cáncer de piel, es considerado más peligroso debido a su alta probabilidad de propagación a otras partes del cuerpo si no se detecta y trata a tiempo.

El manual médico MSD detalla que el melanoma puede surgir en piel normal o en lunares, y puede presentarse como placas irregulares, planas o elevadas, de color café o con diferentes tonalidades. También pueden aparecer como grumos negros o grises. En caso de que el melanoma se disemine, es necesario iniciar un tratamiento que puede incluir fármacos y radioterapia, aunque se señala que “la cura es difícil”.