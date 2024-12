La conmovedora última entrevista de Miguel Piñera y su impactante revelación sobre la vida

La noche de este domingo, en el programa “Primer Plano”, se transmitió la denominada “última entrevista” de Miguel Piñera, quien conversó con Julio César Rodríguez y reveló que le han diagnosticado cáncer a la sangre, lo que le deja un pronóstico de vida de seis meses. Aunque la noticia fue divulgada el jueves anterior, la entrevista completa se presentó por primera vez en este programa, generando un gran interés y conmoción entre los televidentes.

Detalles de la entrevista

Durante la conversación, Rodríguez describió el estado de salud de Piñera, indicando que se encontraba “muy débil” y “se sentía muy mal”. El conductor relató que, en varias ocasiones, Miguel se sintió mareado, lo que llevó a que la grabación no comenzara hasta pasadas dos horas de espera. “De pronto quedó sentado ahí y grabamos, se apagó la cámara y por lo menos se tomó seis vasos de agua, estaba mal”, comentó Rodríguez sobre la situación del cantante.

Reacciones en el programa

A pesar de la gravedad de la confesión de Piñera, las panelistas de “Primer Plano”, Pamela Jiles y Patricia Maldonado, mostraron una actitud sorprendentemente distante. En contraste, otros presentadores de televisión, como José Antonio Neme en Mega y María Luisa Godoy en TVN, habían llorado en cámara al recibir la noticia. Jiles cuestionó la veracidad del diagnóstico, preguntando: “¿Tú viste algún documento? Algo que dijera su diagnóstico”. A lo que Rodríguez respondió: “Ahora yo no sé porque me piden papeles, lo de Miguel es verdad. Te lo digo yo que ya fui engañado por alguien que decía tener cáncer y no era así, como Rafael Garay“.

En la misma línea, Maldonado expresó su escepticismo, afirmando: “yo nunca fui amiga de Miguel, mi marido sí, de andanzas y cosas, pero yo jamás. Ahora me llama la atención que si te quedan seis meses de vida estés hablando todos los días en televisión, no me cuadra”. Esta declaración provocó la sorpresa de Rodríguez, quien observó que en otros programas se había mostrado una mayor emotividad. “En todos lados lloraron por Miguel, y a ustedes no se les mueve ningún músculo de la cara. Usted (Patricia) durante algunos minutos ni si quiera estaba viendo la televisión”, comentó.

Comentarios finales de las panelistas

Maldonado concluyó su intervención diciendo: “Yo lloro cuando tengo ganas de llorar, ¿Por qué tendría yo que mentir? Basta, ya harta gente se ha ido del mundo del espectáculo y no se le ha dado tanta atención, es una exposición que no tiene sentido”. Por su parte, Jiles añadió que no estaba interesada en hacer “panegíricos” ni en llorar durante las entrevistas, aunque reconoció que es poco común que una figura pública de gran visibilidad anuncie su muerte de esta manera.

La entrevista ha generado un amplio debate sobre la forma en que se aborda la enfermedad y la muerte en el ámbito del espectáculo, así como la reacción de los medios y sus presentadores ante tales revelaciones.