Miguel “Negro” Piñera revela su diagnóstico de leucemia y conmueve a todos

Durante el jueves pasado se dio a conocer una alarmante noticia sobre el estado de salud de Miguel “Negro” Piñera, quien reveló que fue diagnosticado con leucemia aguda. El cantante y hermano del fallecido ex mandatario Sebastián Piñera, publicó un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram confirmando su situación e incluso que le quedan seis meses de vida.



Declaraciones de Miguel “Negro” Piñera

Durante la mañana de este viernes, el Negro Piñera habló con el matinal Mucho Gusto, donde se encontraba la periodista Mariela Sotomayor, quien se quebró luego de escuchar las palabras del músico.

Reacción de Mariela Sotomayor

Luego de escuchar a Miguel “Negro” Piñera, la periodista de Only Fama rompió en llanto y mencionó que conocía al músico desde hace muchos años. Mariela Sotomayor explicó su emoción y dijo lo siguiente: “Qué difícil aceptar que la vida, a veces, tiene momentos tan duros”.

La comunicadora continuó expresando su sentir: “Aún cuando son las cosas más duras, de todo se aprende. A veces uno va dejando personas atrás, a veces uno va dejando de creer, a veces tu corazón se acostumbra a andar con más pena por la vida, pero la vida sigue siendo linda”.

Además, Sotomayor añadió: “Me emociona escucharlo, no sé; las personas a veces no nos damos cuenta de que tenemos un tremendo regalo, que es la vida, y hacemos cosas que no van con lo que uno dice; uno dice que quiere ser feliz”.

Finalmente, la periodista reflexionó sobre el impacto que las situaciones difíciles pueden tener en las relaciones interpersonales, mencionando: “Qué lata dejar una huella triste en el corazón de otra persona. A veces uno es la mala en la película de otro”.

Estas declaraciones resaltan la profunda conexión emocional que existe entre Miguel “Negro” Piñera y quienes lo rodean, así como la difícil realidad que enfrenta el músico en este momento.