Miguel “Negro” Piñera regresa a los escenarios tras su lucha contra la leucemia y promete seguir adelante

Miguel Piñera, conocido como “Negro”, regresó a los escenarios el pasado sábado tras haber sido dado de alta a principios de esta semana. El músico había estado hospitalizado debido a complicaciones derivadas de su reciente diagnóstico de leucemia.

Regreso a los escenarios

El artista expresó su alegría en una publicación de Instagram, donde comentó: “Por fin me dieron de alta, feliz y contento. Me iré a la playa a descansar. Abrazos y gracias. No saben cómo me levantan el ánimo con sus comentarios, los leo todos”. Esta declaración fue realizada el martes, reflejando su gratitud hacia sus seguidores por el apoyo recibido durante su tratamiento.

Presentación en Yuhui Lee

Este fin de semana, Miguel Piñera se presentó en el local de sushi de Yuhui Lee, quien es conocido por haber ganado el programa de cocina El Discípulo del Chef. Durante su actuación, el dueño del establecimiento compartió imágenes de Piñera en el escenario, donde el músico se dirigió al público diciendo: “Muchas gracias por venir, estoy feliz de estar aquí esta noche con ustedes”.

Próximos eventos

Además de su reciente presentación, el cantante confirmó su participación en la Fiesta de la Cerveza, que se llevará a cabo en Limache, en la Región de Valparaíso. Piñera indicó que continuará actuando, siempre bajo la supervisión de su médico, lo que demuestra su deseo de seguir en el mundo de la música a pesar de su situación de salud.

Diagnóstico de leucemia

Es importante recordar que en diciembre del año pasado, Miguel Piñera reveló que había sido diagnosticado con leucemia aguda. En ese momento, el pronóstico médico indicaba que le quedarían solo unos meses de vida. Piñera compartió su determinación al enfrentar la enfermedad, afirmando: “Me dieron 6 meses de vida, no saben nada que soy guerrero y luchador y voy a ganar esta pelea contra este cáncer maldito, con la ayuda de todos ustedes arriba los corazones, mil gracias por tanto cariño”. Su actitud positiva y su compromiso con la lucha contra la enfermedad han resonado entre sus seguidores.