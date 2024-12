Milagros Zabaleta responde a críticas sobre su apariencia con un ingenioso video

La joven Milagros Zabaleta, hija del reconocido actor Jorge Zabaleta, ha estado ganando popularidad en las redes sociales, donde comparte su rutina diaria y consejos sobre moda y cuidado personal. Recientemente, se graduó de cuarto medio y se ha convertido en una usuaria activa de plataformas como Instagram y TikTok. Aunque la mayoría de sus publicaciones reciben comentarios positivos, también ha enfrentado críticas y comentarios inapropiados en varias ocasiones.

Respuesta a comentarios inapropiados

En una de sus publicaciones, una usuaria hizo un comentario que llamó la atención: “Qué miedo que no mueva la boca para hablar“. En lugar de ignorar el comentario, Milo Zabaleta decidió responder de manera directa y sin filtros, lo que fue bien recibido por sus seguidores. En su video de respuesta, Milo se dirigió a la usuaria, diciendo: “Hola, Eliana, ¿cómo estás? La verdad es que sí, no es que no mueva la boca, es que tengo poco labio, por eso parece que no moviera la boca“.

Explicación sobre su apariencia

En su respuesta, Milo Zabaleta continuó explicando su situación de manera humorística: “La verdad es que el universo agarró toda la genética que me podía poner en los labios y me la puso en el poto, pero prefiero tener poto antes que labios, porque estos me los inyecto no más. Eso, un beso“. Esta respuesta fue considerada ingeniosa por muchos internautas, quienes expresaron su apoyo en los comentarios, destacando que su reacción fue adecuada y no humillante.

Reacciones de los seguidores

Los seguidores de Milo reaccionaron positivamente a su respuesta, comentando frases como: “Era responderle, no humillarla“, “Ojalá no te hagas nada en la cara, porque está perfecta!“, y “Me encanta, igual que el padre para decir las cosas, un abrazo“. Estas reacciones reflejan el apoyo que la joven influencer ha recibido de su comunidad en línea, quienes valoran su autenticidad y sentido del humor en situaciones difíciles.