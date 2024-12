Yassine Cheuko: el guardaespaldas de Messi que sorprende con su entrenamiento extremo

El guardaespaldas de Lionel Messi, Yassine Cheuko, se ha convertido en una figura destacada en las redes sociales gracias a sus impresionantes rutinas de entrenamiento. Cheuko, quien ha estado al lado del astro argentino desde su llegada al Inter Miami, ha sorprendido a sus seguidores con métodos de preparación poco convencionales que utiliza para garantizar la seguridad de Messi en el campo.

La transformación de Yassine Cheuko

Desde que Lionel Messi se unió al Inter Miami, la presencia de Yassine Cheuko ha sido constante, actuando como su guardaespaldas. Sin embargo, su papel ha evolucionado, convirtiéndose en una celebridad en las plataformas digitales. Cheuko ha compartido videos de sus entrenamientos, donde se le puede ver realizando ejercicios extremos, incluyendo una técnica inusual que ha captado la atención de muchos. En uno de sus videos, se observa a su entrenador, Luan Aguirre, golpeando sus abdominales con una rueda de camión, un ejercicio diseñado para fortalecer la zona media del cuerpo, así como mejorar la concentración, resistencia y fuerza.

Entrenamientos extremos

El método de entrenamiento que utiliza Cheuko es poco común, pero se ha convertido en parte de su rutina habitual. Además de los ejercicios con la rueda de camión, también se ha involucrado en combates de artes marciales, donde ha demostrado su habilidad al inmovilizar a su entrenador con una llave al cuello, una técnica que se utiliza frecuentemente en deportes de contacto. Este tipo de entrenamiento no solo resalta su compromiso con la seguridad de Messi, sino que también ha generado un gran interés entre los aficionados.

Reacciones en redes sociales

La publicación de Cheuko en Instagram, donde muestra sus entrenamientos, se volvió viral rápidamente. Los seguidores de Lionel Messi llenaron el post con comentarios humorísticos, haciendo alusión a la protección que brinda Cheuko al jugador. Entre los comentarios se pueden leer frases como: “Ya no quiero la foto con Messi”, “Yo quería ir a Miami y meterme a la cancha a abrazar a Lionel, pero ya mejor no quiero”, y “Dios de la vida que quiero conocer a Messi y a Anto si me ves corriendo a abrazarlos, no me vayas a matar”. Estas reacciones reflejan la popularidad de Cheuko y su papel en la vida de Messi.

El futuro del Inter Miami

La temporada de la MLS concluyó con el Inter Miami enfrentando un final decepcionante, a pesar de haber ganado la Supporters’ Shield, que se otorga al equipo con más puntos en la temporada regular. El equipo fue eliminado en la primera ronda de los playoffs, lo que ha dejado a los aficionados esperando el regreso de la acción oficial en febrero del próximo año. Durante este tiempo, se ha confirmado que el Inter Miami se enfrentará al Sporting Kansas City en la próxima edición de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Este equipo, que terminó en la posición 13 de 14 en su conferencia, acumuló 31 puntos en 34 partidos, lo que promete ser un desafío para el equipo de Messi.