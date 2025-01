Mónica Carrasco y Jorge Gajardo revelan la dura realidad de su situación financiera tras años en la actuación

Mónica Carrasco y Jorge Gajardo, reconocidos actores de la serie Los Venegas, han compartido detalles sobre su situación financiera actual, revelando aspectos de su vida laboral y económica que reflejan la realidad de muchos artistas en Chile.

La disparidad salarial en Los Venegas

Durante una reciente entrevista, Jorge Gajardo recordó una experiencia que vivió en TVN relacionada con su salario en comparación con el de su esposa, Mónica Carrasco. Gajardo mencionó: “La experiencia terrible fue cuando trabajamos en Los Venegas y a mí me pagaban más, entonces yo me molesté. Fui a hablar y dije ‘por qué no le suben el sueldo a ella’, y me rebajaron el sueldo a mí”. Este episodio pone de manifiesto las desigualdades salariales que pueden existir en el ámbito del entretenimiento.

La situación financiera actual

En cuanto a su situación financiera, Mónica Carrasco se refirió a los recientes comentarios de Gloria Benavides, quien expresó que su pensión solo le alcanza para dos remedios. Carrasco explicó que la situación de ellos no es muy diferente, afirmando: “Al Jorge, el último cheque que le llegó hace muchos años atrás, de su AFP, era de 5 lucas. Con eso se le acabaron sus fondos”. Además, mencionó que ambos reciben una pensión por ser exonerados políticos, que asciende a 180 mil pesos en el caso de Mónica y 220 mil pesos en el de Jorge.

Desafíos económicos y ahorro

Cuando se les preguntó si se sienten tranquilos con su situación económica, Mónica fue clara: “No, para nada”. La actriz explicó que, a pesar de que han ahorrado y cotizado, la realidad es que sus ingresos no son suficientes. “La casa es nuestra, tenemos un departamento que arrendamos y con eso nos vamos arreglando, pero igual no alcanza, por mucho que uno ahorre, no eran unos sueldos multimillonarios como para decir uno ‘tengo asegurada la jubilación’”, agregó.

Mónica también destacó las responsabilidades económicas que han tenido a lo largo de los años, mencionando que han criado hijos y pagado universidades, lo que ha limitado su capacidad de ahorro. En sus palabras: “Es injusta la crítica, porque da la sensación que todos los actores hubiéramos ganado sueldo estratosféricos y millonarios, y no es así”. Esta declaración resalta la percepción errónea que a veces se tiene sobre la vida financiera de los actores en la industria del entretenimiento.