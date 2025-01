Nuevos rumores de infidelidad sacuden la separación de Myriam Hernández y Jorge Saint-Jean

Gran impacto causó la separación de Myriam Hernández y Jorge Saint-Jean, quienes terminaron con su matrimonio luego de 35 años juntos. Y con el correr de los días, se han ido revelando nuevos antecedentes al respecto, como por ejemplo, que el quiebre había sido por un tema «financiero» ya que Saint-Jean, también era mánager de la cantante. Pero después se comentó que él le había sido infiel, con una integrante del Fans Club de Hernández.

Detalles de la separación

Ahora, el periodista Sergio Rojas, entregó nueva información, señalando que Myriam le habría sido infiel a su esposo. En el último capítulo de su programa «Que te lo digo», el conductor aseguró que una fuente muy confiable le reveló que la artista miró «para otro lado».

Revelaciones sobre la infidelidad

«Me escriben que Myriam Hernández habría engañado por dos años a su marido con un compañero de curso en la adolescencia», primero comentó Rojas. «Repito, esto sería una información por corroborar. Me dice ‘tengo el nombre, fotografías, dirección del hombre con quien habría engañado Myriam a su marido. Por favor llámenme porque les revelaré más detalles’», complementó. La situación ha generado un gran revuelo en los medios de comunicación y entre los seguidores de la cantante, quienes han estado atentos a las novedades sobre este escándalo personal. La separación de Hernández y Saint-Jean ha puesto de manifiesto no solo las dificultades en su relación, sino también las complejidades que pueden surgir en un matrimonio donde hay vínculos profesionales. En este contexto, las acusaciones de infidelidad han añadido una capa adicional de interés y especulación sobre la vida privada de la artista, que ha sido objeto de atención mediática durante décadas. La revelación de Sergio Rojas sobre la supuesta infidelidad de Myriam Hernández ha llevado a muchos a cuestionar la naturaleza de su relación con Saint-Jean y cómo estos eventos han influido en su separación. La situación sigue desarrollándose, y se espera que surjan más detalles a medida que los medios continúan investigando y reportando sobre este tema. En el último párrafo, no se incluirán comentarios ni opiniones personales, manteniendo el enfoque en los hechos y la información reportada.