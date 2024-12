¿Qué opina Nacho Gutiérrez sobre el regreso de la farándula en televisión chilena?

El regreso de la farándula a la televisión chilena ha sido confirmado, y Nacho Gutiérrez recordó su trayectoria y discutió la posibilidad de volver a ser parte de “Primer Plano”, el programa que recientemente regresó a la pantalla de CHV.



En una entrevista con Página 7, el animador de Canal 13 se refirió a su relación con el programa y si le gustaría participar nuevamente. Gutiérrez, entre risas, comentó: “¡No me van a llamar!, imagínate, con el tremendo juicio con Chilevisión”. A pesar de su situación pasada, el animador expresó su apoyo al equipo actual del programa, afirmando: “Yo no me puedo distanciar de desearles lo mejor, conozco a muchos de ese equipo. Cuando yo tuve el juicio con CHV yo ya no estaba en Primer Plano”.

Reflexiones sobre la farándula

Gutiérrez también reflexionó sobre el contexto en el que regresan los programas de farándula, señalando que “el retorno de los programas de farándula tiene que ver con que estamos en un país lleno de noticias súper oscuras, la calle está muy difícil, la realidad está super triste”. Esta observación resalta la necesidad de contenido más ligero en la televisión chilena.

La importancia del humor

El animador enfatizó la necesidad de incorporar más humor en los programas de farándula, indicando que “lo que necesitamos los programas de farándula es ponerle más luz y ponerle harto humor”. Gutiérrez expresó su deseo de que todos los programas, independientemente de su preferencia personal, adopten un enfoque humorístico, ya que considera que “lo necesitamos”.

Finalmente, Nacho Gutiérrez se refirió a otros rostros del espectáculo, mencionando que “creo que estamos poniendo nuestro tremendo grano de arena con el Hay que decirlo”. También hizo mención a figuras como Julio César Rodríguez, Paty Maldonado, Pamela Jiles y Cony Ganem, y expresó su aprecio por el éxito de sus colegas, afirmando: “a mí me encanta que a la gente le vaya bien, y más encima gente que le tengo cariño”.